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С детства научилась отшивать: Наташа Королева высказалась о харассменте

Сегодня, 07:46

Певица неоднозначно относится к теме харассмента, которая стала очень хайповой

Наташа Королева высказалась про харрасмент
Наташа Королева высказалась про харрасмент
Фото: instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева, которая любит эпатажные и экстравагантные образы, никогда не сталкивалась с харассментом, потому что с детства научилась отшивать мужчин. Об этом она рассказала в интервью Teleprogramma.

Королева сказала, что неоднозначно относится к теме харассмента, которая стала очень хайповой в медиапространстве: "Такая тема очень неоднозначная для меня, потому что с одной стороны, это все плохо и неправильно, а с другой, в таких историях есть свои тонкости и нюансы".

При этом певица отметила, что выросла в рабочем районе, поэтому с детства научилась отшивать мужчин, которые пытались к ней приставать. Именно поэтому, Наташа говорит, что никогда не сталкивалась с харассментом.

Фото: instagram.com/koroleva__star

А женщинам, которые сталкиваются с этой проблемой, она советует проявить силу характера и не бояться.

"Вы главное не бойтесь. Если вы боитесь потерять карьеру, опасаетесь, что этот мужчина сделает что-то плохое в дальнейшем, тогда зачем вы потом удивляетесь? Проявите определенную силу характера. И если вы сможете это сделать, то, наверное, и такой ситуации не произойдет. Все случается потому, что женщина дает где-то слабинку", – подытожила Королева.

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Наташа Королева харрасмент
Источник: Сегодня
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