Новый поступок мамы Наташи Королевой удивил Сеть: Маразм догнал
Мама певицы Наташи Королевой забыла о дне рождения старшей дочери. В Сети раскритиковали ее и не поняли, зачем об этом нужно было рассказывать
Семью певицы Наташи Королевой часто критикуют в Сети. Достается не только супругу певицы Тарзану, но и маме артистке Людмиле Порывай. Многие считают, что мама Наташи Королевой ведет себя слишком вызывающе. Новый поступок Людмилы Порывай удивил Сеть. Мама певицы забыла о дне рождения старшей дочери.
В Instagram Наташа Королева опубликовала видео с прогулки с мамой в Питере. Когда певица стала открывать шампанское, ее мама поинтересовалась, что за повод. Наташа напомнила маме, что у ее старшей дочери Ирины день рождения.
"Ирочка, из-за того что много впечатлений разных в Питере, мама немного забыла, что сегодня день твоего рождения. А твоя сестричка любимая помнит всегда. С днем рождения!" – поздравила Наташа Королева сестру.
В Сети удивились, как мама могла забыть о празднике дочери.
- "Про свой день рождения мама Люда не забыла, однако"
- "Эх, маман... как можно было забыть?"
- "Хорошо хоть сестричка помнит, раз маме уже все равно на эти даты"
- "У мамаши маразм видимо. Он долго за ней бегал, и вот наконец-то догнал"
Ирина Осауленко – старшая сестра Наташи Королевой. Когда-то Ирина была популярной певицей. Она выступала под псевдонимом Руся. Сестра Королевой добровольно отказалась от своей карьеры в шоу-бизнесе после смерти своего сына Владимира. Сейчас Ирина живет в США. У нее двое детей – дочь София и сын Матвей. У сына в четырехлетнем возрасте диагностировали аутизм. Звездная сестра помогает Ирине и оплачивает дорогостоящее лечение Матвея.
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