Новый поступок мамы Наташи Королевой удивил Сеть: Маразм догнал

Мама певицы Наташи Королевой забыла о дне рождения старшей дочери. В Сети раскритиковали ее и не поняли, зачем об этом нужно было рассказывать

Мама Наташи Королевой забыла о дне рождения старшей дочери Ирины Фото: instagram.com/koroleva__star

Семью певицы Наташи Королевой часто критикуют в Сети. Достается не только супругу певицы Тарзану, но и маме артистке Людмиле Порывай. Многие считают, что мама Наташи Королевой ведет себя слишком вызывающе. Новый поступок Людмилы Порывай удивил Сеть. Мама певицы забыла о дне рождения старшей дочери.

В Instagram Наташа Королева опубликовала видео с прогулки с мамой в Питере. Когда певица стала открывать шампанское, ее мама поинтересовалась, что за повод. Наташа напомнила маме, что у ее старшей дочери Ирины день рождения.

"Ирочка, из-за того что много впечатлений разных в Питере, мама немного забыла, что сегодня день твоего рождения. А твоя сестричка любимая помнит всегда. С днем рождения!" – поздравила Наташа Королева сестру.

В Сети удивились, как мама могла забыть о празднике дочери.

"Про свой день рождения мама Люда не забыла, однако"

"Эх, маман... как можно было забыть?"

"Хорошо хоть сестричка помнит, раз маме уже все равно на эти даты"

"У мамаши маразм видимо. Он долго за ней бегал, и вот наконец-то догнал"

В Сети раскритиковали маму Наташи Королевой Фото: instagram.com/koroleva__star

В Сети раскритиковали маму Наташи Королевой Фото: instagram.com/koroleva__star

В Сети раскритиковали маму Наташи Королевой Фото: instagram.com/koroleva__star

В Сети раскритиковали маму Наташи Королевой Фото: instagram.com/koroleva__star

В Сети раскритиковали маму Наташи Королевой Фото: instagram.com/koroleva__star

В Сети раскритиковали маму Наташи Королевой Фото: instagram.com/koroleva__star

Ирина Осауленко – старшая сестра Наташи Королевой. Когда-то Ирина была популярной певицей. Она выступала под псевдонимом Руся. Сестра Королевой добровольно отказалась от своей карьеры в шоу-бизнесе после смерти своего сына Владимира. Сейчас Ирина живет в США. У нее двое детей – дочь София и сын Матвей. У сына в четырехлетнем возрасте диагностировали аутизм. Звездная сестра помогает Ирине и оплачивает дорогостоящее лечение Матвея.

Помогают ли звезды своим родителям – смотрите в сюжете:

Ранее маму Наташи Королевой сравнили с принцессой Фионой из мультика "Шрек".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться