Сдерживайте слезы! Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз (фото)

В этом году пара празднует 25-ю годовщину со дня свадьбы

Ольга Сумская и Виталий Борисюк Фото: Скриншот из видео

В мае актриса Ольга Сумская и ее муж, актер и певец Виталий Борисюк отмечают серебряную свадьбу – они поженились 25 лет назад. В честь этого звездная пара решила повторно заключить брак и даже обменялась клятвами. Кажется, мы снова поверили в настоящую любовь.

В Instagram появились фото и видео с церемонии, которая прошла в столичном ресторане. Сумская и Борисюк оделись как жених и невеста, а в качестве гостей пригласили своих давних друзей: Владимира Горянского и Гарика Кричевского с женами, Виталия Козловского и других знаменитостей.

Видео: instagram.com/stories/dorotye

Видео: instagram.com/stories/dorotye

Видео: instagram.com/stories/dorotye

Виталий Борисюк для праздничного дня выбрал белый смокинг с бабочкой, а Ольга Сумская надела потрясающее серебряное платье и фату. Их дочь Анна Борисюк поделилась в Instastories милый снимком, подписав его "Любовь, проверенная временем".

Скриншот: instagram.com/stories/annborisyuk

Напомним, что ранее Виталий Борисюк посвятил супруге песню на "Голосі країни".

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