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Фото дня: 54-летняя Ольга Сумская очаровала красотой в цветущем поле

Сегодня, 14:25

Актриса поделилась с фолловерами новыми снимками

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская, которая недавно вышла замуж во второй раз, всегда выглядит восхитительно. Актриса опубликовала в Instagram-профиле свежие фото, глядя на которые появляется летнее настроение. До чего же Сумская прекрасна!

На снимках артистка позирует в желтом цветущем поле. На ней – повседневная одежда и легкий макияж.

Ольга Сумская очаровала поклонников фотосессией в цветущем поле
Ольга Сумская очаровала поклонников фотосессией в цветущем поле
Фото: instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

"Цвета лета. Мы тут спорим, так это рапс или гречка цветет? Я говорю, что все рапс... А сколько его сейчас по Украине! Такое впечатление, что большинство полей засеяны именно этой культурой. Но она очень вредна для земли, не так ли, друзья?" – поинтересовалась у подписчиков Ольга Сумская.

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Они же в комментариях написали актрисе множество комплиментов:

  • "Оля, вам так к лицу это золото"
  • "Прекрасно все на фото"
  • "Красавица невероятная!"
  • "Невероятно красивая женщина"
Скриншот: instagram.com/olgasumska
Скриншот: instagram.com/olgasumska

О чем говорит Instagram-страница Ольги Сумской – смотрите в сюжете:

Напомним, что не так давно Ольга Сумская ответила своей сестре на упреки из-за показухи в соцсетях.

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