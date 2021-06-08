Фото дня: 54-летняя Ольга Сумская очаровала красотой в цветущем поле
Актриса поделилась с фолловерами новыми снимками
Ольга Сумская, которая недавно вышла замуж во второй раз, всегда выглядит восхитительно. Актриса опубликовала в Instagram-профиле свежие фото, глядя на которые появляется летнее настроение. До чего же Сумская прекрасна!
На снимках артистка позирует в желтом цветущем поле. На ней – повседневная одежда и легкий макияж.
"Цвета лета. Мы тут спорим, так это рапс или гречка цветет? Я говорю, что все рапс... А сколько его сейчас по Украине! Такое впечатление, что большинство полей засеяны именно этой культурой. Но она очень вредна для земли, не так ли, друзья?" – поинтересовалась у подписчиков Ольга Сумская.
Они же в комментариях написали актрисе множество комплиментов:
- "Оля, вам так к лицу это золото"
- "Прекрасно все на фото"
- "Красавица невероятная!"
- "Невероятно красивая женщина"
О чем говорит Instagram-страница Ольги Сумской – смотрите в сюжете:
Напомним, что не так давно Ольга Сумская ответила своей сестре на упреки из-за показухи в соцсетях.
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