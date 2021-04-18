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Оля, что с глазами? Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях

Сегодня, 11:31

Певица показала, как ухаживает за лицом дома, а подписчики раскритиковали ее внешность. Поляковой пришлось оправдываться в сторис

"Выложила вам видеоэфир и начиталась такого про себя! И глаза у меня с какими-то шрамами, и брови у меня на разном уровне, и не двигается лоб у меня", – обратилась к фолловерам Оля Полякова в Instastories. Артистка показала, что никаких шрамов на ее лице нет и что лоб прекрасно двигается.

Некоторые поклонники звезды уверены, что Оля делала "уколы красоты". В комментариях под ее эфиром, где Полякова делала себе пилинг лица и наносила маску, пишут, что исполнительница "обкололась ботоксом", что обычно делают для выравнивания морщин.

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

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Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

А вот комментарии об имплантах и челюсти:

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

"Девчонки, я конечно понимаю, что не всем быть богинями, но попытаться можно", – ответила хейтерам Оля Полякова.

Но нашлись и те, кто поддержал певицу и написал ей добрые слова: "Так приятно, что артистка не боится показывать себя настоящую, без фильтра", "Оля, вы очень красивая!", "Оля умница и красотка! Хватит завидовать, работайте так и вы над собой".

Недавно Оля Полякова разозлила соцсети своими голыми фото.

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