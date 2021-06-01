Ольга Сумская в 31-летие дочери вспомнила молодость – смотрите архивное фото звездной мамы

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская поздравила свою дочь Антонину, которая живет и работает в России. Артистка поделилась с поклонниками редким снимком, на котором она держит свою маленькую дочь в руках

Ольга Сумская поздравила дочь с днем рождения Фото: instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская, которая ранее с супругом обновили свадебные клятвы, по случаю дня рождения дочери опубликовала архивное черно-белое фото. Сегодня, 1 июня, Антонине Паперной исполняется 31 год. Кроме того, праздник совпал с еще одной важной датой для всех родителей – Днем защиты детей.

На фото, которое Ольга Сумская опубликовала в Instastories, она позирует полуобнаженной со своей маленькой дочкой.

"Дочь, моя родненькая, с днем рождения", – написала актриса.

Ольга Сумская показала архивное фото с дочкой Фото: instagram.com/olgasumska

А в своем Instagram-аккаунте дочь Сумской рассказала, что прямо в ночь, когда наступил день рождения, она записывала пробы на новую роль.

"Праздник уже идёт полным ходом. Телефон гудит начиная с 00.00. Очень приятно, вот прям обожаю читать все поздравления! Мой день! Имею право. В это же время пишем выдающиеся самопробы, дающие невероятные надёжны в моем творческом пути (ну а какими могут быть пробы ночью, а ещё и самопробы)", – весело написала Антонина.

Напомним, что Антонина Паперная родилась в браке Ольги Сумской с ее первым супругом – народным артистом Украины Евгением Паперным. Девушка пошла по стопам своих родителей и продолжила актерскую династию.

Начиная с 1996 года, Ольга Сумская состоит в браке с Виталием Борисюком и в этом году они отпраздновали 25-ю годовщину брака. По случаю юбилея, звездные супруги решили устроить еще одну свадьбу.

Смотрите в ролике, как прошла вторая свадьба Виталия Борисюка и Ольги Сумской:

Виталий Борисюк и Ольга Сумская устроили свадьбу на 25-ю годовщину Видео: instagram.com/olgasumska

Напомним, что недавно Ольга Сумская ответила своей сестре на упреки из-за показухи в соцсетях. Это произошло после того, Наталья Сумская заявила об их напряженных отношениях, в частности, из-за выставления жизни на показ ее сестрой.

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