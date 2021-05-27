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Изгнано 15 кг: старшая дочь Сумской через год после родов сделала селфи в спортзале

Сегодня, 13:49

Дочь известной украинской актрисы поделилась промежуточным результатом своего похудения. Девушка отметила, что не стремится к худобе

Дочь Ольги Сумской Тоня Паперная, которая ранее показала фигуру в откровенном платье, после вторых родов сбросила 15 килограммов. 30-летняя актриса активно работает над телом в спортзале, о чем поделилась с поклонниками в соцсети.

На фото, опубликованном в Instagram, старшая дочь Ольги Сумской делает селфи во время занятия на орбитреке.

"О спорт, моя любовь! За год было изгнано 15 килограммов. Пока занимаюсь, когда могу, очень хочется войти в режим, но я и режим – это две противоположности (близнецы поймут). Не стремлюсь к худобе, призываю рельеф! Надеюсь, цель когда-то будет достигнута", – написала Антонина.

Тоня Паперная в зале
Тоня Паперная в зале
Фото: instagram.com/tony__pepper

Тоня Паперная стала мамой во второй раз в апреле прошлого года. Актриса родила сына от своего избранника, российского актера Владимира Яглыча.

Недавно Ольга Сумская с супругом обновили свадебные клятвы.

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