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В парике и маминой шляпе: Ольга Сумская показала детские фото

Сегодня, 13:50

Актриса опубликовала раритетное фото

После того как фото Ольги Сумской раскритиковали в Сети и посоветовали не увлекаться фильтрами, актриса решила поделиться архивным снимком. В Instagram Ольга Сумская опубликовала фото, на котором ей 12 лет и поделилась воспоминаниями.

Актриса рассказала, что на снимках она примеряет мамин парик и шляпу и представляет себя героиней исторического фильма.

"Сегодня листаю эти фото из семейного архива и наслаждаюсь тем, что они есть! А все цифровые технологии – не то … Миллион фото, где-то в компьютере, которые трудно найти. А здесь атмосфера", – подписала фото Ольга Сумская.

Ольга Сумская в детстве
Ольга Сумская в детстве
Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская в детстве
Ольга Сумская в детстве
Фото: instagram.com/olgasumska

Подписчики в комментариях не скупились на комплименты.

"Глаза не изменились", "Какая же вы красивая", "Сейчас вы красавица. Это ваше обаяние и невероятная красота", – написали в Сети.

Ранее мы рассказывали, что Виталий Борисюк спел для Ольги Сумской.

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