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А вы узнаете на этих свадебных фото Ольгу Сумскую? Смотрим снимки, сделанные 25 лет назад

Сегодня, 11:44

Ольга Сумская поделилась ранее неопубликованными фото со своей свадьбы с Виталием Борисюком в честь 25-й годовщины

Актриса Ольга Сумская и ее муж, актер и певец Виталий Борисюк отметили серебряную свадьбу. Артистка решила в Instagram в честь такого события поделиться архивным фото со свадьбы.

Для торжества Ольга выбрала белое платье, поверх надела удлиненный пиджак. Образ невесты дополнили фата-вуаль и белые перчатки. Виталий был в костюме песочного цвета.

"25 лет как один день! 6 мая 1996-го мы с Виталием Борисюком сказали друг другу "да"! Как быстро пролетело время... чувства только укрепились, а воспоминания смущают душу... Дай Бог сил и вдохновения, любимый, на долгие года! Люблю! Спасибо за романтические подарки", – написала актриса.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Фото: instagram.com/olgasumska

На некоторых фото присутствует и сестра Ольги – Наталья Сумская с супругом Анатолием Хостикоевым. Напомним, ранее Наталья объяснила, почему они сейчас не общаются с сестрой.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев
Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев
Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев
Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев
Фото: instagram.com/olgasumska

Ранее Ольга Сумская поделилась редкими фото младшей дочери.

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