А вы узнаете на этих свадебных фото Ольгу Сумскую? Смотрим снимки, сделанные 25 лет назад
Ольга Сумская поделилась ранее неопубликованными фото со своей свадьбы с Виталием Борисюком в честь 25-й годовщины
Актриса Ольга Сумская и ее муж, актер и певец Виталий Борисюк отметили серебряную свадьбу. Артистка решила в Instagram в честь такого события поделиться архивным фото со свадьбы.
Для торжества Ольга выбрала белое платье, поверх надела удлиненный пиджак. Образ невесты дополнили фата-вуаль и белые перчатки. Виталий был в костюме песочного цвета.
"25 лет как один день! 6 мая 1996-го мы с Виталием Борисюком сказали друг другу "да"! Как быстро пролетело время... чувства только укрепились, а воспоминания смущают душу... Дай Бог сил и вдохновения, любимый, на долгие года! Люблю! Спасибо за романтические подарки", – написала актриса.
На некоторых фото присутствует и сестра Ольги – Наталья Сумская с супругом Анатолием Хостикоевым. Напомним, ранее Наталья объяснила, почему они сейчас не общаются с сестрой.
Ранее Ольга Сумская поделилась редкими фото младшей дочери.
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