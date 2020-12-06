Cкандал со стримером ReeFlay и признание Эллен Пейдж в трансгендерности: главные новости недели

Узнайте главные новости уходящей недели

Вечер воскресенья, вы готовитесь к рабочему понедельнику, ну а мы подводим итоги уходящей недели. Некоторые из этих новостей вы могли попустить, поэтому, чтобы быть в курсе, читайте все подробности главных событий в нашем материале.

Рейтинги: YouTube, Apple, Spotify

Близится конец этого года (спасибо, Господи), и это нормально, что все потихоньку начинают подводить его итоги. YouTube назвал ТОП-10 самых популярных клипов в Украине. Среди них – только одно видео украинское (MONATIK и Вера Брежнева – "ВЕЧЕРиНОЧКА"), Spotify назвал самые популярные треки 2020 года, и Apple Music тоже не отстает. "Apple Music Украина" представил рейтинг самых популярных песен в нашей стране. Никогда такого не было, и вот опять – лишь 12 из сотни треков украинские.

Эллен Пейдж объявила, что она трансгендерный мужчина

Вот это поворот! Помните актрису из фильма Кристофера Ноллана "Начало", она же потом сыграла в "Академии Амбрелла"? Так вот, звезда объявила, что она теперь мужчина. Эллен Пейдж заявила о своей трансгендерности и попросила называть ее Эллиот, а также использовать по отношению к ней местоимения "он/они".

Эллиот (Эллен) Пейдж Фото: Getty Images

Скандальный российский блогер провел прямой эфир с мертвой девушкой

Во время прямой трансляции скандального российского блогера Стаса Решетникова, более известного как ReeFlay, умерла его подруга. Ею оказалась 28-летняя Валентина Григорьева из Краснодара.

Говорят, что парень выгнал Валентину на мороз в одном белье, и вскоре она умерла от переохлаждения. Ее тело он принес в дом и продолжил вести стрим, думая, что девушка жива. Позже выяснилось, что Стас избил девушку – на ее теле были обнаружены синяки, а в организме – наркотики. Блогера арестовали на два месяца.

Reeflay Фото: instagram.com/stanislav_ivanov12

София Ротару спела "Червону руту" в Москве

Недавно директор Софии Ротару рассказал о финансовых трудностях артистки (впрочем, сейчас материально страдают почти все представители этой сферы). Звезды не упускают любую возможность, чтобы выступить. И вот София Ротару согласилась поехать в Москву на "Песню года". Там она спела "Червону руту" и другие свои хиты. Такие дела.

София Ротару Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Это были все важные новости недели. Будем на связи!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться