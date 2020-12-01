Всего один украинский клип попал в ТОП-10 музыкальных видео 2020 года в Украине

Узнайте рейтинг самых популярных клипов в Украине

До Нового года остался всего месяц, а значит, время начинать подводить итоги. Мы уже знаем самого сексуального мужчину по версии журнала People и самую популярную песню в мире согласно рейтингу Shazam. Теперь предлагаем узнать, какие клипы украинцы смотрели в 2020 году. Компания Google опубликовала традиционный ежегодный рейтинг.

Самым популярным клипом в Украине в 2020 году стала коллаборация российской певицы Клавы Коки и российского исполнителя NILETTO с хитом "Краш".

Стоит отметить, что рейтинг ТОП-10 популярных клипов в Украине состоит в основном из видео российских исполнителей. Только один клип украинских исполнителей попал в рейтинг и то на десятое место. Это совместная работа Monatik и Веры Брежневой ВЕЧЕРиНОЧКА

ТОП-10 музыкальных видео 2020 года в Украине:

Клава Кока & NILETTO – Краш

Little Big — Hypnodancer

Artik & Asti — Девочка танцуй

Mia Boyka & Егор Шип — Пикачу

Little Big — Uno

Morgenshtern & Элджей — Cadillac

Dabro — Юность

Morgenshtern & Тимати — El Problema

Баста & Zivert — неболей

Monatik & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

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