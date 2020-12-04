Apple Music Украина назвали ТОП популярных треков 2020 года. Украинских артистов там очень мало

В первой десятке – российские рэперы и поп-исполнители

Конец года, а это значит, что пора подводить итоги. Недавно сервис Spotify назвал самые популярные треки 2020 года, а теперь Apple Music опубликовал рейтинг ТОП-100 самых популярных композиций в Украине за этот год.

Первое место занимает американский певец The Weeknd с треком Blinding Lights. Далее по списку – российские поп- и рэп-исполнители. Тут и российский рэпер Моргенштерн, поп-певец JONY, поп-исполнительница Zivert и многие другие.

Украинских исполнителей в целом в сотне лучших очень мало. В ТОП-10 попала украинская группа Artik & Asti, но они сейчас живут и работают в основном в России. Среди украинцев в списке – MONATIK, а также – уже распавшийся дуэт "Время и Стекло". Всего в ТОПе – 12 украинских артистов.

Итак, ТОП-5 Apple Music Украина за 2020 год. Полный список можете просмотреть на официальном сайте Apple Music.

Скриншот: сайт Apple Music

Напомним, самым популярным клипом в Украине в 2020 году стала коллаборация российской певицы Клавы Коки и российского исполнителя NILETTO с хитом "Краш".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться