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Избил и выгнал на мороз: блогера ReeFlay, девушка которого умерла во время стрима, задержали – СМИ

Сегодня, 18:28

У следствия появились новые детали

Появились новые подробности в деле скандального блогера, у которого во время стрима умерла девушка. Стало известно, что Валя получила черепно-мозговую травму перед смертью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Блогер ReeFlay признался, что сильно избил девушку в тот вечер и выкинул ее на улицу. Установлено, что Валя погибла от переохлаждения и черепно-мозговой травмы. На ее тело было обнаружено множество синяков и ссадин, а также субдуральную гематому. Этот вид гематом характерен для черепно-мозговых травм.

ReeFlay
ReeFlay
Фото: instagram.com/stanislav_ivanov12

Сейчас скандальный блогер задержан и против него будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

Ранее появилась информация, что в крови Вали были обнаружены наркотические вещества, предположительно, амфетамин.

До этого мы рассказывали, что известно о скандальном блогере ReeFlay.

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