Смерть девушки на стриме ReeFlay: в ее крови найдены наркотики

Уже проведена первая экспертиза

В деле скандального блогера ReeFlay, во время прямого эфира которого умерла девушка, появились новые детали. В крови Вали обнаружены наркотики. Об этом сообщает ТАСС.

Экспертиза показала, что Валентина незадолго до смерти употребляла наркотики.

"Согласно результатам экспертизы, в крови девушки обнаружены наркотические вещества, предположительно, амфетамин. Однако причина смерти на текущий момент не установлена" , – сказано в сообщении.

Отмечается, что видимых признаков насильственной смерти и повреждений нет. Следствие рассматривает три версии смерти: передозировка наркотических веществ, тупая травма живота, приведшая к повреждению внутренних органов, и смерть от переохлаждения.

О том, что девушка принимала наркотики в Сети уже говорили. На YouTube есть видео, на котором Валентина находится под воздействием наркотических веществ.

Ранее друзья блогера опровергли факт беременности умершей девушки.

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