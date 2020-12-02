Звезда "Начала" и "Джуно" Эллен Пейдж объявила, что она трансгендерный мужчина
Теперь Эллен зовут Эллиот
Номинированная на "Оскар" звезда фильмов "Начало" и "Джуно" Эллен Пейдж объявила, что теперь она трансгендерный мужчина.
Теперь актера зовут Эллиот Пейдж. О смене сексуальной идентификации он заявил в Twitter, написав большое сообщение.
Пейдж отметил, что это так "замечательно, наконец, полюбить того, кем он является и прийти к настоящему Я".
"Всем привет, хочу поделиться с вами тем, что я транс, меня можно называть он/они и меня зовут Эллиот. Мне нравится быть транс и квир-человеком", – пишет актер.
В своем посте Пейдж также упомянул о дискриминации трансгендерных людей в современном мире.
"По правде говоря, несмотря на то, что сейчас я чувствую себя глубоко счастливым и зная, сколько привилегий у меня есть, я также напуган. Я боюсь агрессии, ненависти, шуток и насилия", – заявил Эллиот.
Обращаясь к транс-сообществу, Пейдж сказал, что "сделает все, что в его силах, чтобы изменить этот мир к лучшему".
Пейдж получил международное признание за роль беременной девочки-подростка в фильме 2007 года "Джуно". Среди других крупных фильмов – "Начало" и "Люди Икс", а совсем недавно актер снялся в сериале Netflix "Академия Амбрелла".
Отметим, что до объявления о трансгендерности Эллен заявляла, что она лесбиянка, а позже связала себя узами брака со своей возлюбленной.
Напомним, в США сенатором штата избрали трансгендера.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное