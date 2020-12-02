Подруга скандального блогера умерла во время стрима, а он продолжал вести прямой эфир (видео 18+)

Блогер не выключал камеру, пока его не заставила это сделать полиция

Во время прямой трансляции скандального российского блогера Стаса Решетникова, более известного как ReeFlay, умерла беременная девушка. Ею оказалась 28-летняя Валентина Григорьева из Краснодара.

Как сообщает Telegram-канал "Двач", Станислав Решетников накануне вечером поссорился со своей подругой Валентиной и выгнал ее на улицу на несколько часов. Согласно другим источникам, Стас заставил Валентину выйти на балкон и не пускал в дом.

Блогер ReeFlay вел стрим с мертвой подругой Фото: Скриншот из YouTube

По данным Telegram-канала Mash, соседи увидели девушку, когда она лежала на земле в снегу, и вызвали скорую, но тело не нашли. После этого подключили полицию и скорая вернулась в дом Стаса Решетникова с нарядом. Со второго раза удалось попасть в дом и обнаружить погибшую. Все это происходило на глазах у зрителей.

Когда ReeFlay принес Валентину обратно в дом, то подумал, что она без сознания, и самостоятельно пытался откачать ее. Зрители делали подсказки Стасу Решетникову в прямом эфире. В ожидании медиков блогер плакал и винил себя в происшедшем.

Валентина не раз появлялась в прямых эфирах Стаса Решетникова и заявляла, что находится в положении и очень счастлива. В то же время пользователи Сети видели, как Валентина выпивала вместе с ReeFlay.

У Стаса Решетникова уже давно скандальная репутация. Во время своих стримов он не раз оскорблял женщин и издевался над Валентиной.

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Ранее мы сообщали, как блогера хотели развести почти на 2 тысячи гривен в Tinder.

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