Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Подруга скандального блогера умерла во время стрима, а он продолжал вести прямой эфир (видео 18+)

Сегодня, 15:20

Блогер не выключал камеру, пока его не заставила это сделать полиция

Во время прямой трансляции скандального российского блогера Стаса Решетникова, более известного как ReeFlay, умерла беременная девушка. Ею оказалась 28-летняя Валентина Григорьева из Краснодара.

Как сообщает Telegram-канал "Двач", Станислав Решетников накануне вечером поссорился со своей подругой Валентиной и выгнал ее на улицу на несколько часов. Согласно другим источникам, Стас заставил Валентину выйти на балкон и не пускал в дом.

Блогер ReeFlay вел стрим с мертвой подругой
Блогер ReeFlay вел стрим с мертвой подругой
Фото: Скриншот из YouTube

По данным Telegram-канала Mash, соседи увидели девушку, когда она лежала на земле в снегу, и вызвали скорую, но тело не нашли. После этого подключили полицию и скорая вернулась в дом Стаса Решетникова с нарядом. Со второго раза удалось попасть в дом и обнаружить погибшую. Все это происходило на глазах у зрителей.

Когда ReeFlay принес Валентину обратно в дом, то подумал, что она без сознания, и самостоятельно пытался откачать ее. Зрители делали подсказки Стасу Решетникову в прямом эфире. В ожидании медиков блогер плакал и винил себя в происшедшем.

Валентина не раз появлялась в прямых эфирах Стаса Решетникова и заявляла, что находится в положении и очень счастлива. В то же время пользователи Сети видели, как Валентина выпивала вместе с ReeFlay.

У Стаса Решетникова уже давно скандальная репутация. Во время своих стримов он не раз оскорблял женщин и издевался над Валентиной.

Внимание! Видео 18+

Ранее мы сообщали, как блогера хотели развести почти на 2 тысячи гривен в Tinder.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Блогер ошарашил гонораром за андеркарт боя Майка Тайсона и Роя Джонса Врач Марадоны находится под следствием, но заверяет, что врачебной ошибки не было Умер Борис Плотников - звезда фильма «Собачье сердце»
смерть прямой эфир блогер

Новости партнеров

Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Позитив из "Время и Стекло" огорошил известием о разводе
Позитив из "Время и Стекло" огорошил известием о разводе
Как замариновать идеальный шашлык - все предельно просто
Как замариновать идеальный шашлык - все предельно просто

Популярные статьи

Вчера, 20:01Шоу-бизнес

Жертва фотографа Ктиторчука рассказала об изнасиловании в 17 лет: "Насильно тянул в постель"

Вчера, 17:33Психология

Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

Вчера, 16:12Афиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

Вчера, 16:05Шоу-бизнес

Михаил Ефремов написал письмо вдове погибшего в ДТП: "Не знаю, как жить, и прошу прощения"

Вчера, 14:30Events

Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка

Вчера, 12:31Шоу-бизнес

Оля Цибульская записала скандальное видеообращение к хэйтерам (18+)

Вчера, 11:51Шоу-бизнес

Пять знаменитостей, чьей жизни коснулся СПИД

Вчера, 10:37Wellness

Всемирный день борьбы со СПИДом: как передается ВИЧ и как избежать заражения

Вчера, 05:59Психология

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Овнов ждет хороший день, а вот Тельцов – очень напряженный

Вчера, 04:20Events

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

30 ноябряШоу-бизнес

Грег Чапкис: что известно о сыне 90-летнего судьи "Танців з зірками"

30 ноябряШоу-бизнес

"Днище и клоунда": реакция Сети на финал "Танців з зірками" и победу Санты Димопулос

30 ноябряFood

Мандарины: польза, вред и секреты выбора

30 ноябряFun

Врач тайно оплодотворил сотни пациенток. Его дети ищут друг друга по всему миру

30 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 30 ноября: Водолей будет батарейкой, а Рыбам нужно заняться собой

30 ноябряEvents

Полнолуние и затмение 30 ноября: что нельзя делать

Новости партнеров

Медики ужаснулись: обнаружена особенность коронавируса
Медики ужаснулись: обнаружена особенность коронавируса
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме
Турецкая Кардашьян в раскованной позе показала свои достоинства
Турецкая Кардашьян в раскованной позе показала свои достоинства
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду
Кто избил актера Павла Прилучного: раскрыта личность
Кто избил актера Павла Прилучного: раскрыта личность
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
Муж сражен: Высоцкая в крошечном бикини показала прелести
Муж сражен: Высоцкая в крошечном бикини показала прелести

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять