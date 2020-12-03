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София Ротару готовится к выступлению в России. Певица уже выбрала платье (фото)

Сегодня, 17:20

Подготовка к концерту идет полным ходом

Недавно стало известно о выступлении Софии Ротару на Песне года. Директор артистки подтвердил эту новость. Сейчас певица активно готовится к выступлению на новогоднем концерте в России. В Instagram-сторис невестка Ротару Светлана Евдокименко опубликовала новое видео.

Светлана поделилась видео со своими подписчиками, на котором София Михайловна примеряет красное платье с воланами.

Сторис невестка подписала кратко: "Песня года – 2020".

Скорее всего, именно в этом образе София Ротару появится на телесъемке концерта "Песня года – 2020", который состоится 5 декабря в Москве.

Ранее стало известно, что директор певицы рассказал о финансовых проблемах Софии Ротару из-за отсутствия концертов. Снижать гонорары артистка не намерена. Певица согласилась принять участие в концерте "Песня года". Впервые за год она выступит в России.

Предлагаем вспомнить, как с годами менялась София Ротару.

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