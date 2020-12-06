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София Ротару спела "Червону руту" в Москве: видео

Сегодня, 11:28

Артистка выступила на "Песне года"

Недавно мы показали, как София Ротару готовилась к выступлению в России. А теперь появилось видео с концерта "Песня года" в Москве, на котором спела легендарная певица.

София Ротару исполнила хит "Червона рута" и несколько других своих песен. Видео с концерта активно делились пользователи Сети.

София Ротару в Москве
Видео: instagram.com/eleonorabankovskaya

Ранее стало известно, что директор певицы рассказал о финансовых проблемах Софии Ротару из-за отсутствия концертов. Снижать гонорары артистка не намерена. Певица согласилась принять участие в концерте "Песня года". Впервые за год она выступила в России.

Напомним, внучка Ротару устроила сюрприз ко дню рождения своего бойфренда. Соня Евдокименко и ее возлюбленный IT-предприниматель Денис Жаданов проводят время в солнечном Майами.

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