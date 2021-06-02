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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 2 июня

Сегодня, 07:25

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова
Фото: Сегодня

Узнайте счастливое число дня на 2 июня.

  • Цифра дня – 13
  • Цвет дня – зеленый
  • Число удачи – 4

В главных плюсах дня – интуиция и знаки судьбы. При этом минусы дня несут авантюры, обман и риски. В основе дня – завершение всех ранее начатых проектов и дел, при этом новые дела начинать нельзя, они будут бесполезны и затянутся.

Красота и здоровье: полезно заниматься плаванием и йогой. В отношении здоровья избегайте тяжелой еды и не нагружайте пищеварительную систему.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, отнеситесь внимательно ко всем расходам и избегайте спонтанных покупок.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета, - 29 мая наступает очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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