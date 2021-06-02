Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 2 червня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на 2 червня.
- Цифра дня – 13
- Колір дня – зелений
- Число удачі – 4
У головних плюсах дня – інтуїція і знаки долі. При цьому мінуси дня несуть авантюри, обман і ризики. В основі дня – завершення всіх раніше розпочатих проектів і справ, при цьому нові справи починати не можна, вони будуть марні і затягнуться.
Краса і здоров'я: корисно займатися плаванням і йогою. У випадку охорони здоров'я уникайте важкої їжі і не навантажуйте травну систему.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, поставтеся уважно до всіх витрат і уникайте спонтанних покупок.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета, – 29 травня настає чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.
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