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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 2 червня

Сьогодні, 07:25

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова
Фото: Сьогодні

Дізнайтеся щасливе число дня на 2 червня.

  • Цифра дня – 13
  • Колір дня – зелений
  • Число удачі – 4

У головних плюсах дня – інтуїція і знаки долі. При цьому мінуси дня несуть авантюри, обман і ризики. В основі дня – завершення всіх раніше розпочатих проектів і справ, при цьому нові справи починати не можна, вони будуть марні і затягнуться.

Краса і здоров'я: корисно займатися плаванням і йогою. У випадку охорони здоров'я уникайте важкої їжі і не навантажуйте травну систему.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, поставтеся уважно до всіх витрат і уникайте спонтанних покупок.

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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета, – 29 травня настає чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.

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нумерологія Айсулу Ахимова число удачи
Джерело: Сьогодні
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