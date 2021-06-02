Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 2 червня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова Фото: Сьогодні

Дізнайтеся щасливе число дня на 2 червня.

Цифра дня – 13

– 13 Колір дня – зелений

– зелений Число удачі – 4

У головних плюсах дня – інтуїція і знаки долі. При цьому мінуси дня несуть авантюри, обман і ризики. В основі дня – завершення всіх раніше розпочатих проектів і справ, при цьому нові справи починати не можна, вони будуть марні і затягнуться.

Краса і здоров'я: корисно займатися плаванням і йогою. У випадку охорони здоров'я уникайте важкої їжі і не навантажуйте травну систему.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, поставтеся уважно до всіх витрат і уникайте спонтанних покупок.

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