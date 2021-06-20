Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на неделю 20-26 июня: все знаки зодиака

Сегодня, 08:35

Астрологический прогноз на 20-26 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: Unsplash

Наблюдается эмоциональный подъем вплоть до взвинченности, когда становится сложно себя контролировать – таким будет начало недели.

Но вскоре эмоции уступят место чувству долга, ответственности и всепоглощающему контролю себя и окружающих. А завершение недели ознаменуется стремлением к внутренней независимости.

Читайте также:
Какой вы автомобиль по гороскопу – 12 вариантов для каждого знака зодиака

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

Следующая неделя для Овнов будет вполне благополучной, хотя и не лишенной какой-то беготни, суеты и шума. Но главное, чтобы было весело, чтобы компания вас окружала позитивная и дружная – а именно так и будет. В понедельник старайтесь подходить избирательно к собеседникам – и в ответ почувствуете уверенность в себе.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

Разноплановая неделя ждет Тельцов. Вроде бы позитивное начало периода плавно перерастет в неприятности в различных сферах жизни. На работе, например, в пятницу могут всплыть давние грехи, а в личной жизни в субботу выйдут на поверхность старые обиды. А это значительно может подпортить и без того взвинченное настроение.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

У Близнецов отличное начало следующей недели к концу ее постепенно сойдет на "нет". Личные вопросы решаются без проблем, но вскоре вы потеряете желание заниматься этим, и руки опустятся сами собой. Выходные – это самое подходящее время, чтобы отсидеться в тени, не предпринимая никаких серьезных действий и накапливая силы.

Читайте также:
Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

У Раков начинается приятный творческий период, который следует максимально использовать также и в корыстных целях. Ваши проекты и рабочие планы заинтересуют выгодных партнеров, и это принесет многообещающие союзы. Середина семидневки – подходящий период для любовных знакомств и свиданий. Не пропустите.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

Львов ждет разноплановая и совершенно неоднозначная неделя. С одной стороны, вас подстерегают мелкие неприятности, которые будут исходить от окружающих людей, недовольных вашими действиями. С другой – вы легко с этим справитесь, если не будете противостоять, а наоборот, пустите все на самотек.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

Следующая неделя у Дев будет напоминать калейдоскоп – каждый новый день совершенно не похож на предыдущий. И уж скучать вам точно не придется. Во вторник постарайтесь отложить все важные дела на более благоприятный период. И свое негативное мнение лучше держать при себе – от него никому не будет пользы.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

Перед настойчивыми представителями знака Весов на следующей неделе откроются заманчивые и многообещающие перспективы. Главное – не опускать руки и уверенно двигаться вперед, к цели. В четверг будьте внимательны к знакам Судьбы – возможно, вам стоит что-то изменить в себе, чтобы мир изменился по отношению к вам.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

Смелых и настойчивых Скорпионов не следующей неделе ждет успех во многих сферах жизни. В среду новые рабочие проекты, а также деловые переговоры будут удачными и перспективными. Постарайтесь не откладывать в долгий ящик и уделить должное внимание решению семейных проблем и личных отношений.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

Тихая и спокойная неделя наконец-то позволит расслабиться подуставшим и вымотанным Стрельцам. Несмотря на новые планы и заботы, хотя бы в выходные дни у вас найдется время и на любимое занятие, и на приятное развлечение, и даже на благостное ничегонеделанье. Однако обратите внимание на свое здоровье.

Читайте также:
Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

Козероги на предстоящей неделе легко воспринимают поступающую информацию, им свободно дается учеба и освоение новых знаний. В понедельник прислушивайтесь к своей интуиции – она выведет вас из любых лабиринтов и неприятностей, а также подскажет, где и когда вам нужно оказаться ради важных переговоров.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Водолеям не помешает выдержка и сила воли. Вы будете способны легко выйти из себя из-за, казалось бы, незначительных неприятностей и чужих подколок. Не стоит так раздражаться, а тем более – вымещать злость на своих родных. Лучше загрузите себя физической работой и ограничьте неприятные контакты.

Гороскоп на неделю 20-26 июня для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Рыбам сопутствует удача во многих делах. В пятницу мелкие неприятности не смогут нарушить ваш внутренний баланс, и это замечательно. Помните, что здоровье всегда дороже временных неурядиц, а нервные клетки не восстанавливаются. Также следите за деньгами и не позволяйте им бездумно уплывать на ерунду.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Начинается ретроградный Юпитер-2021: чем примечателен и опасен период Мятный леденец, трюфель или ириска – какая ты конфета по гороскопу Какое мясо больше всего подходит вам по знаку зодиака Паста по знаку зодиака: какая твоя?
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на неделю
Реклама

Новости партнеров

Худеющая Могилевская раскрыла секрет потери веса
Худеющая Могилевская раскрыла секрет потери веса
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Михайло Єфремов більше не в тюрмі: ось так поворот
Михайло Єфремов більше не в тюрмі: ось так поворот
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день

Популярные статьи

Сегодня, 07:50Events

Поздравления с Троицей: красивые стихи, картинки и смс

Сегодня, 07:15Events

День медика-2021: поздравления с праздником в прозе и стихах

Сегодня, 06:30Events

Поздравления с Троицей-2021 в СМС и коротких стихах

Сегодня, 05:45Events

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

Сегодня, 05:20Events

С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

Вчера, 17:42Модно

60-е, блестки или нюд? Выбираем актуальный макияж на выпускной

Вчера, 11:34Events

Родительские субботы: календарь поминальных дней на 2021 год

18 июняEvents

Троицкая родительская суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать

18 июняПсихо

Уже совсем скоро: идеальная дата для загадывания желаний

18 июняВкусно

3 рецепта для самых сочных овощей на костре

18 июняЗвездно

Пластика, отношения с Позитивом и интим за деньги: 5 признаний Насти Каменских из нового интервью

17 июняВкусно

Какое мясо больше всего подходит вам по знаку зодиака

17 июняЗвездно

Алла Пугачева пошла против российского шоу-бизнеса и спасла премию МУЗ-ТВ от провала

17 июняNo Stress

Куда поехать на Троицу-2021: 10 мест недалеко от Киева, которые стоит увидеть

17 июняЗвездно

Грег Чапкис продолжит дело отца: что известно о сыне легендарного хореографа

17 июняВкусно

Как правильно варить уху на костре – 5 лайфхаков и рецепт

Новости партнеров

Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Беременная Осадчая решилась показать животик в модном бикини
Беременная Осадчая решилась показать животик в модном бикини
Известный украинский дизайнер показал идеальное летнее платье
Известный украинский дизайнер показал идеальное летнее платье
Дружина Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Дружина Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять