Какой вы автомобиль по гороскопу – 12 вариантов для каждого знака зодиака

Льву подходит исключительно Ягуар, а Рак довольствуется Ладой

Авто Фото: Unsplash

Хотите узнать, какая машина – ваше все? За рулем какого авто вам будет наиболее уютно? Обратимся к подсказке звезд. Читайте наш гороскоп авто для каждого знака зодиака.

Овен – Феррари

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Pixabay

Овен стремится к первенству во всем, в том числе и на дороге. А потому ваша модель – спортивная и динамичная, к примеру, Феррари, которому покоряются скоростные трассы.

Телец – Опель

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Pixabay

Телец – знак хозяйственный и практичный, который лишнюю копейку пустит в дело, а не на роскошь. Да и водят Тельцы бережно. Так что отличный выбор авто – это экономичные модели Опель или Сааб.

Близнецы – Ауди

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Pixabay

Близнецов отличает ветреность, разносторонность и непостоянство. Этот знак способен менять машины, как перчатки, и не остановится на одной. Но все же у него есть любимая марка – это Ауди.

Рак – Лада

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Unsplash

Тише едешь – дальше будешь. Это, пожалуй, главный принцип нерешительного, романтичного и неторопливого Рака. Зато у него меньше всего аварий среди других знаков. Рак предпочитает отечественное авто.

Лев – Ягуар

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Pixabay

Ну, кто бы сомневался, что властный Лев предпочтет машину-статус, машину-блеск, машину-роскошь. Да и от приличной скорости Лев не откажется. В общем марка львиного авто – не ниже Ягуара.

Дева – Тойота

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Pixabay

Дева – достаточно законопослушный знак зодиака хоть пешком, хоть за рулем. Вдумчивость и аккуратность Девы на дороге легко воплотить в такой марке автомобиля, как Тойота.

Весы – Мерседес

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Pixabay

У знака Весы изысканный вкус. Передвижение для них подобно ритуалу. Они не будут пользоваться лишь бы чем, а отдадут предпочтение элитным маркам авто. К примеру, их выбор может пасть на Мерседес-Бенц.

Скорпион – Порше

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Pixabay

Скорпион – мастер от Бога и даже из слабого авто способен выжать всю мощь. Этот знак любит скорость, риск, шик и езду с ветерком. Так что для него подходящая марка – Порше.

Стрелец – Вольво

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Pixabay

При возможности Стрелец однозначно предпочтет авто представительского класса. Но может довольствоваться и Вольво. Зато не откажется от прицепа, чтобы все свое брать в дорогу с собой.

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Козерог – Фольксваген

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Pixabay

Козерог уважает внедорожники с высокой проходимостью. Его тянет ввысь и манят труднопроходимые дороги, от которых он фанатеет. Выбор достоин – это Фольксваген.

Водолей – Хонда

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Pixabay

Рыбы – БМВ

Представители знака Водолей оценят и саму машину, и всевозможные новшества, гаджеты и навороты, представленные в ней. Предпочтительной маркой будет Хонда.

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Pixabay

У Рыб хорошо развита интуиция, но при этом они могут быть непредсказуемыми, а потому часто дерзкими на дороге. Все же не стоит подвергать опасности окружающих. Достойный выбор авто – это БМВ.

Смотрите видео о лунатизме :

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