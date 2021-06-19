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Начинается ретроградный Юпитер-2021: чем примечателен и опасен период

Сегодня, 16:38

В период ретроградного Юпитера в 2021 году у людей появится возможность переосмыслить свое мировоззрение и вовремя свернуть с неверно выбранного пути.

Ретроградный Юпитер
Ретроградный Юпитер
Фото: Pixabay

Завтра, 20 июня, очередная планета Солнечной системы начнет свой ретроградный ход. Ранее мы рассказывали, что Сатурн стал ретроградным с 23 мая, затем к нему присоединился Меркурий с 29 мая. Теперь настал черед Юпитера.

Как ретроградность планеты может отразиться на людей, чем этот период благоприятен или опасен, как правильно себя вести, что можно, а что нельзя делать, читайте в нашей статье.

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Что значит ретроградность планет

Термин "ретроградная планета" условен. На самом деле движение планеты неизменно, вращение вокруг Солнца продолжается по той же орбите в строго установленном порядке. Однако наблюдателю с Земли кажется, что планета, дойдя до максимально удаленной точки, начинает движение вспять. Этот эффект и называется ретроградным движением.

Ретроградный Юпитер-2021: точные даты

Юпитер в 2021 году начнет обратный ход 20 июня , а завершит 18 октября .

Теперь в период с 20 по 22 июня ретроградными будут четыре планеты: Меркурий, Плутон, Сатурн, Юпитер.

Особенности ретроградного Юпитера

Области влияния самой большой планеты Солнечной системы в нашей жизни – это образование, юриспруденция, философия, социальная сфера, благотворительность. Во время ретрофазы Юпитера в этих сферах процессы могут серьезно тормозиться, так что продвижение и реализация планов будет затруднена.

При ретроградном Юпитере у человека обостряется внутреннее чутье, поэтому легче почувствовать фальшь или обман со стороны окружающих.

Появляется возможность переосмыслить свое мировоззрение и вовремя свернуть с неверного пути.

Лучше всего в этот период завершить ранее прерванное дело, к примеру, вновь начать изучать иностранные языки, восстановить отношения со старым другом.

Что нельзя делать во время ретроградного Юпитера

  • Лучше воздержаться от вкладывания крупных сумм в инвестиции или совершения дорогих покупок.
  • Не стоит совершать дальних путешествия.
  • Нельзя пренебрегать своим здоровьем и игнорировать сигналы организма.

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