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Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Сегодня, 19:20

Узнайте свой денежный гороскоп на 2021 год: кто из знаков зодиака окажется самым богатым, а кому придется сводить концы с концами

Кто из зодиакальных знаков разбогатеет в год Белого Металлического Быка? Кому придется экономить, чтобы не попасть в неприятности? Какая деятельность окажется наиболее выгодной и прибыльной для разных знаков? Кому повезет в деньгах в наступающем Новом году? Как правильно себя вести, чтобы привлечь финансовую удачу в 2021 году? Узнайте в денежном гороскопе на 2021 год.

Денежный гороскоп на год Металлического Быка
Денежный гороскоп на год Металлического Быка
Фото: Depositphotos

Бык на Востоке – символ консервативности, хозяйственности и справедливости. По природе своей это трудолюбивое, целеустремленное и спокойное животное, которое трудно сбить с намеченного курса. Он стремится к стабильности и финансовой независимости.

Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

Пусть серебряное блистание символа 2021 года не ослепит представителей знака Овен. Вам следует остерегаться необдуманных и незапланированных трат. Наилучший период в финансовом аспекте, когда вы сможете себе позволить транжирить деньги, – это весна, точнее, ее окончание. А вот летом желательно экономить, несмотря на время отпусков. Но бедствовать вы не будете.

Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

Это ваш год, ведь Бык Быка видит издалека. Именно в 2021 году у Тельцов вырисовываются возможности двигать горы, но зато такой титанический труд будет достойно вознагражден. На первый план у вас выходит карьера. И вам в этом очень повезет, чем бы вы ни занимались. Так что не упускайте шанс заметно разбогатеть, да к тому же занимаясь любимым делом.

Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

У Близнецов год Белого Быка – это благоприятный и переломный период для построения карьеры и, соответственно, повышения финансового благополучия. В достижении целей вам поможет ваш непревзойденный талант собеседника – укрепляйте свой авторитет среди коллег и партнеров по бизнесу, расширяйте круг деловых знакомств и вы получите не одно выгодное предложение.

Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

Несмотря на все сложности уходящего 2020 года, в год Белого Быка Раки будут легко решать финансовые вопросы – интуиция вас не подведет. Вы сможете выгодно вложить чужие средства, но вот собственные сбережения не стоит никому доверять, иначе вы рискуете обанкротиться. Кроме того, за вас могут взяться контролирующие органы – не шутите с законом.

Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

Льву постоянно придется доказывать в год Быка свою состоятельность. Ему ничего не будет даваться просто так, в том числе – деньги. Их нужно будет зарабатывать кропотливым трудом, а иногда и вовсе экономить, хотя Львы, как известно, трудностей не боятся и упорства не занимают. Но все-таки в 2021 году у вас часто будет возникать ощущение, что вы способны на большее.

Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

Дев в 2021 году ожидает денежная удача, основанная не только на фортуне, но и на собственных наработках. Ничто не дается даром, и Дева это постоянно доказывает. Но работа вам будет в радость, а прибыль вы потратите на вещи и занятия, которые принесут немалое удовольствие. К середине года вы войдете в стадию финансовой стабильности и будете почивать на лаврах.

Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

У Весов наступает замечательный год, а все потому, что ваше финансовое благополучие будет стабильным, а зарабатывать вы сможете, занимаясь любимым делом. Особенно повезет людям творческим – ваши идеи получат признание у истинных ценителей, а значит, денежный поток будет неиссякаем. Но на этой волне важно не загордиться – потому что будет больно падать.

Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

У Скорпионов не предвидится больших проблем с финансами в год Быка. Однозначно вас выручит возможность получать доход одновременно из нескольких источников. Но только если у вас хватит силы воли побороть свою природную лень. Старайтесь не впадать в крайности: к примеру, взять кредит и спустить его на впечатляющий отпуск – не лучший вариант капиталовложения.

Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

Белый Бык не слишком побалует Стрельцов в наступающем году. Но даже получив на руки немалый куш, к примеру, в виде процентов со вклада или наследства, не спешите расставаться с деньгами. Ваш главный конек в 2021 году – осторожность и вдумчивость. Считайте, проверяйте, советуйтесь с компетентными людьми – и лишь затем вкладывайте финансы в выгодное дело.

Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

Чтобы выйти в плюсы и обеспечить себе достойную жизнь, Козерогам в год Быка придется изрядно попотеть. Нельзя отлынивать от работы и отказываться от малейшей возможности дополнительного заработка. Только в этом случае символ года наградит вас достойными денежными бонусами, с которыми можно будет взять небольшой тайм-аут ближе к осени.

Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

С приходом года Быка у Водолеев могут открыться заманчивые перспективы вплоть до смены места работы и вообще рода деятельности. А вместе с этими переменами вас ждет рост материального уровня жизни. Остерегайтесь завистников и мошенников – они всегда видят, где и что плохо лежит. Получая деньги, важно правильно ими распорядиться, чтобы тут же не потерять.

Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

Залог финансовой независимости Рыб в 2021 году – поменьше распространяться окружающим о специфике своей деятельности. Меньше знают – крепче спят, а прибыль идет вам в карман. Звезды не советуют кардинально менять свою работу, все-таки ваши источники прибыли показывают себя не с худшей стороны. Старайтесь довольствоваться тем, что имеете, – это надежнее.

Ранее мы рассказывали, какой главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

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