Гороскоп на тиждень 20-26 червня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 20-26 червня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень Фото: Unsplash

Спостерігається емоційне піднесення аж до напруженості, коли стає складно себе контролювати – таким буде початок тижня.

Але незабаром емоції поступляться місцем почуттю обов'язку, відповідальності та всепоглинаючому контролю себе і оточення. А завершення тижня ознаменується прагненням до внутрішньої незалежності.

Гороскоп на тиждень 20-26 червня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

Наступний тиждень для Овнів буде цілком благополучним, хоча і не позбавленим якоїсь біганини, суєти і шуму. Але головне, щоб було весело, щоб компанія вас оточувала позитивна і дружна – а саме так і буде. У понеділок намагайтеся підходити вибірково до співрозмовників – і у відповідь відчуєте впевненість у собі.

Гороскоп на тиждень 20-26 червня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

Різноплановий тиждень чекає на Тельців. Начебто позитивний початок періоду плавно переросте в неприємності в різних сферах життя. На роботі, наприклад, у п'ятницю можуть спливти давні гріхи, а в особистому житті у суботу вийдуть на поверхню старі образи. А це значно може зіпсувати і без того напружений настрій.

Гороскоп на тиждень 20-26 червня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

У Близнят дуже добрий початок наступного тижня до кінця його поступово зійде нанівець. Особисті питання вирішуються без проблем, але незабаром ви втратите бажання займатися цим, і руки опустяться самі по собі. Вихідні – це дуже вдалий час, щоб відсидітися в тіні, не роблячи ніяких серйозних дій і накопичуючи сили.

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Гороскоп на тиждень 20-26 червня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

У Раків починається приємний творчий період, який слід максимально використовувати також і в корисливих цілях. Ваші проєкти і робочі плани зацікавлять вигідних партнерів, і це принесе багатообіцяючі союзи. Середина семиденного періоду – відповідний період для любовних знайомств і побачень. Не пропустіть.

Гороскоп на тиждень 20-26 червня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

На Левів чекає різноплановий і абсолютно неоднозначний тиждень. З одного боку, вас підстерігають дрібні неприємності, які будуть виходити від оточуючих людей, незадоволених вашими діями. З іншого – ви легко з цим впораєтеся, якщо не будете протистояти, а навпаки, пустити все на самоплив.

Гороскоп на тиждень 20-26 червня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Наступний тиждень у Дів нагадуватием калейдоскоп – кожен новий день абсолютно не схожий на попередній. І вже нудьгувати вам точно не доведеться. У вівторок постарайтеся відкласти всі важливі справи на більш сприятливий період. І свою негативну думку краще тримати при собі – від неї нікому не буде користі.

Гороскоп на тиждень 20-26 червня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Перед наполегливими представниками знака Терезів на наступному тижні відкриються привабливі і багатообіцяючі перспективи. Головне – не опускати руки і впевнено рухатися вперед, до мети. У четвер будьте уважними до знаків Долі – можливо, вам варто щось змінити в собі, щоб світ змінився по відношенню до вас.

Гороскоп на тиждень 20-26 червня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

Сміливих і наполегливих Скорпіонів наступного тижня чекає успіх у багатьох сферах життя. У середу нові робочі проєкти, а також ділові переговори будуть вдалими і перспективними. Постарайтеся не відкладати в довгий ящик і приділити належну увагу вирішенню сімейних проблем і особистих стосунків.

Гороскоп на тиждень 20-26 червня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

Тихий і спокійний тиждень нарешті дозволить розслабитися трохи втомленим і виснаженим Стрільцям. Незважаючи на нові плани і турботи, хоча б у вихідні дні у вас знайдеться час і на улюблене заняття, і на приємну розвагу, і навіть на милостиве неробство. Однак зверніть увагу на своє здоров'я.

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Гороскоп на тиждень 20-26 червня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Козороги на майбутньому тижні легко сприймають інформацію, що надходить, їм вільно дається навчання і освоєння нових знань. У понеділок прислухайтеся до своєї інтуїції – вона виведе вас з будь-яких лабіринтів і неприємностей, а також підкаже, де і коли вам потрібно опинитися заради важливих переговорів.

Гороскоп на тиждень 20-26 червня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Водоліям не завадить витримка і сила волі. Ви будете здатні легко вийти з себе через, здавалося б, незначні неприємності і чужі підколи. Не варто так гарячкувати, а тим більше – зганяти злість на своїх рідних. Краще завантажте себе фізичною роботою і обмежте неприємні контакти.

Гороскоп на тиждень 20-26 червня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Рибам щастить у багатьох справах. У п'ятницю дрібні неприємності не зможуть порушити ваш внутрішній баланс, і це чудово. Пам'ятайте, що здоров'я завжди дорожче тимчасових негараздів, а нервові клітини не відновлюються. Також слідкуйте за грошима і не дозволяйте їм бездумно спливати на дурниці.

А ми нещодавно подорожували за межами Києва на електрокарі Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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