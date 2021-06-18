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Мятный леденец, трюфель или ириска – какая ты конфета по гороскопу

Сегодня, 20:15

Жгучие Скорпионы – это мятный леденец, Львы – это ириски, которые липнут к зубам, как и эти люди со своими советами, а Стрельцы, любители отвлечься и развлечься – конфеты с ликером

Какая ты конфета по гороскопу
Какая ты конфета по гороскопу
Фото: freepik.com, unsplash.com

Конфеты – это не только детство. Они помогают нам поднять настроение, а некоторых даже успокоить в период отчаяния. Оказывается, что каждый знак зодиака может характеризовать тот или другой вид конфет. Кто бы мог подумать, что Львы, которые обожают поучать, это ириска, а "жгучие" Скорпионы – мятные леденцы. Итак, 12 конфет для каждого знака зодиака. И еще, запивать свою конфету можно чаем, который советуют звезды.

А в нашем календаре летних лайфхаков найдете идеи и советы для незабываемого лета.

Овен – трюфель

Основательные Овны – это максимально шоколадные трюфели
Основательные Овны – это максимально шоколадные трюфели

Это эмоциональные люди, которые за словом в карман не лезут. Но если и говорят горькую правду, то по справедливости. Если нужна подсказка по жизни или совет – смело идите к Овнам. Насыщенный трюфель из обволакивающего рот шоколада – это Овны.

Телец – шоколадные конфеты с пралине

Уютные Тельцы – это конфеты с нежным пралине
Уютные Тельцы – это конфеты с нежным пралине
Фото: instagram.com/kr_dolce.vita_cake/

Плотная оболочка и нежная начинка внутри, как и суть Тельцов. Они могут казаться непоколебимыми, но внутри – это добрейшей души люди, которые всегда спешат на помощь.

Близнецы – карамель с начинкой

Близнецы – это непредсказуемая карамель с начинкой, редко угадаешь, какая она на вкус
Близнецы – это непредсказуемая карамель с начинкой, редко угадаешь, какая она на вкус
Фото: freepik.com

Нужно достаточно долго держать карамель внутри, чтобы потом почувствовать вкус начинки. Как и с непредсказуемыми Близнецами: милые и приветливые люди, но внутри могут быть неожиданно противоположно другими.

Рак – шоколадные конфеты с цельным орехом

Близнецы любят, чтобы их покоряли, как и конфету с цельным орехом внутри
Близнецы любят, чтобы их покоряли, как и конфету с цельным орехом внутри
Фото: Pixabay

Это требовательные люди, которые любят, чтобы их покоряли. Мало того, что плотный шоколад, так и еще цельный орех внутри. Раки они такие – зачем-то любят устраивать сложности вокруг себя. Но люди безусловно интересные и заманчивые.

Лев – ириски

Ириски прилипчивы со своими советами, как и ириски к зубам
Ириски прилипчивы со своими советами, как и ириски к зубам
Фото: freepik.com

Потому что часто липнут к зубам. Как и Львы со своими советами и наставлениями. Даже если им мягко намекнуть, что этого всего не надо, – все равно бесполезно. Но ириска – долгоиграющая конфета, как дружба и поддержка Львов.

Дева – желейные, конфеты с желе

Мягкие и податливые Девы – это желейные конфеты
Мягкие и податливые Девы – это желейные конфеты
Фото: freepik.com

С одной стороны – это люди четкого порядка и плана действий. Они знают, чего хотят и особо нетребовательны к другим. Разве что к себе. Зачастую внутри эти люди мягкие и податливые, поэтому они – конфеты с нежным и приятным желе внутри.

Весы – конфеты с ягодной начинкой

Потому что кислинка начинки уравновесит сладость шоколада
Потому что кислинка начинки уравновесит сладость шоколада
Фото: Pixabay

С любой ягодной начинкой. Ведь Весы уверенны, что сладости с шоколадной глазурью можно предать некую гармонию, если, к примеру, внутри сливовая с кислинкой начинка.

Скорпионы – мятные леденцы

Скорпионы могут обидеть, как и "обжечь" мятный леденец
Скорпионы могут обидеть, как и "обжечь" мятный леденец
Фото: pexels.com

Потому что освежаю всех и все вокруг своим присутствием и действиями. Скорпионы знают, что могут обидеть, порой им бывает за это стыдно, но настойчиво продолжают "жалить". Их конфеты – это мятные леденцы.

Стрелец – конфеты с ликером

Люди-праздник – Стрельцы – это конфеты с ликером
Люди-праздник – Стрельцы – это конфеты с ликером
Фото: instagram.com/tortolla_tver/

Потому что жизнь – это праздник. Праздник эмоциональный и как в последний раз. И, вероятно, хорошо, что когда-то такие конфеты были придуманы. Ведь с ними Стрельцам никогда не будет скучно.

Козерог – грильяж

Козероги со своим упрямством – грильяж
Козероги со своим упрямством – грильяж
Фото: instagram.com/nuts_for_honey/

Самая сложная конфета в употреблении, но вкусная. Долгоиграющая конфета. Долго "играть" нужно, чтобы убедить-уговорить Козерогов. Но если вам это удалось, то вы получите вкуснейшую начинку из карамели и орехов.

Водолей – марципан

Водолеи умеют получать удовольствие от жизни, их конфеты – марципановые
Водолеи умеют получать удовольствие от жизни, их конфеты – марципановые
Фото: instagram.com/soul_of_magnolia/

Это очень сладко. Все конфеты с марципаном – это пик наслаждения для тех, кто называет себя ценителем десертов. Водолеи умеют получать удовольствие от жизни. Главное – им не мешать. Иначе впадут в грусть и тоску.

Рыбы – "Птичье молоко"

Для непредсказуемых Рыб – самое нежное "Птичье молоко"
Для непредсказуемых Рыб – самое нежное "Птичье молоко"
Фото: instagram.com/ap_chocolatier/

Для самого непредсказуемого знака зодиака конфеты "Птичье молоко". Самая нежная начинка, которая только может быть в конфетах. Но Рыбы не всегда бывают нежными и покладистыми, если вы будете их игнорировать, они могут "растаять", то есть исчезнуть.

Рецепт еще одной сладости – киша с черешней и миндалем – узнаете из видео.

Здесь найдете 12 видов пирожков для каждого знака зодиака.

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Источник: unsplash.com
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