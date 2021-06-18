Мятный леденец, трюфель или ириска – какая ты конфета по гороскопу
Жгучие Скорпионы – это мятный леденец, Львы – это ириски, которые липнут к зубам, как и эти люди со своими советами, а Стрельцы, любители отвлечься и развлечься – конфеты с ликером
Конфеты – это не только детство. Они помогают нам поднять настроение, а некоторых даже успокоить в период отчаяния. Оказывается, что каждый знак зодиака может характеризовать тот или другой вид конфет. Кто бы мог подумать, что Львы, которые обожают поучать, это ириска, а "жгучие" Скорпионы – мятные леденцы. Итак, 12 конфет для каждого знака зодиака. И еще, запивать свою конфету можно чаем, который советуют звезды.
А в нашем календаре летних лайфхаков найдете идеи и советы для незабываемого лета.
Овен – трюфель
Это эмоциональные люди, которые за словом в карман не лезут. Но если и говорят горькую правду, то по справедливости. Если нужна подсказка по жизни или совет – смело идите к Овнам. Насыщенный трюфель из обволакивающего рот шоколада – это Овны.
Телец – шоколадные конфеты с пралине
Плотная оболочка и нежная начинка внутри, как и суть Тельцов. Они могут казаться непоколебимыми, но внутри – это добрейшей души люди, которые всегда спешат на помощь.
Близнецы – карамель с начинкой
Нужно достаточно долго держать карамель внутри, чтобы потом почувствовать вкус начинки. Как и с непредсказуемыми Близнецами: милые и приветливые люди, но внутри могут быть неожиданно противоположно другими.
Рак – шоколадные конфеты с цельным орехом
Это требовательные люди, которые любят, чтобы их покоряли. Мало того, что плотный шоколад, так и еще цельный орех внутри. Раки они такие – зачем-то любят устраивать сложности вокруг себя. Но люди безусловно интересные и заманчивые.
Лев – ириски
Потому что часто липнут к зубам. Как и Львы со своими советами и наставлениями. Даже если им мягко намекнуть, что этого всего не надо, – все равно бесполезно. Но ириска – долгоиграющая конфета, как дружба и поддержка Львов.
Дева – желейные, конфеты с желе
С одной стороны – это люди четкого порядка и плана действий. Они знают, чего хотят и особо нетребовательны к другим. Разве что к себе. Зачастую внутри эти люди мягкие и податливые, поэтому они – конфеты с нежным и приятным желе внутри.
Весы – конфеты с ягодной начинкой
С любой ягодной начинкой. Ведь Весы уверенны, что сладости с шоколадной глазурью можно предать некую гармонию, если, к примеру, внутри сливовая с кислинкой начинка.
Скорпионы – мятные леденцы
Потому что освежаю всех и все вокруг своим присутствием и действиями. Скорпионы знают, что могут обидеть, порой им бывает за это стыдно, но настойчиво продолжают "жалить". Их конфеты – это мятные леденцы.
Стрелец – конфеты с ликером
Потому что жизнь – это праздник. Праздник эмоциональный и как в последний раз. И, вероятно, хорошо, что когда-то такие конфеты были придуманы. Ведь с ними Стрельцам никогда не будет скучно.
Козерог – грильяж
Самая сложная конфета в употреблении, но вкусная. Долгоиграющая конфета. Долго "играть" нужно, чтобы убедить-уговорить Козерогов. Но если вам это удалось, то вы получите вкуснейшую начинку из карамели и орехов.
Водолей – марципан
Это очень сладко. Все конфеты с марципаном – это пик наслаждения для тех, кто называет себя ценителем десертов. Водолеи умеют получать удовольствие от жизни. Главное – им не мешать. Иначе впадут в грусть и тоску.
Рыбы – "Птичье молоко"
Для самого непредсказуемого знака зодиака конфеты "Птичье молоко". Самая нежная начинка, которая только может быть в конфетах. Но Рыбы не всегда бывают нежными и покладистыми, если вы будете их игнорировать, они могут "растаять", то есть исчезнуть.
Рецепт еще одной сладости – киша с черешней и миндалем – узнаете из видео.
Здесь найдете 12 видов пирожков для каждого знака зодиака.
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