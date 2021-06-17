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Какое мясо больше всего подходит вам по знаку зодиака

Сегодня, 20:15

Нестабильные в своем поведении Водолеи – это мясо перепелки, абсолютно уверенные в себе и упертые Козероги – это баранина, а легкая в приготовлении курятина – это коммуникативные Близнецы

Какое ты мясо по гороскопу
Какое ты мясо по гороскопу
Фото: freepik.com

Мясо – без него никуда и у каждого оно свое, любимое. Кто-то не представляет жизни без сочной отбивной, а кто-то обожает все, где присутствует курица. Вы никогда не задумывались, какое мясо может характеризовать тот или другой знак зодиака? Тогда пришло время это узнать. И да, любите дополнять мясо всевозможной пастой, то каждый ее вид тоже характеризует то или иное созвездие. А если звезды сложились так, что впереди у вас отпуск, то в нашем календаре летних лайфхаков узнаете, как его провести незабываемо.

Овен – свинина

Надежные Овны – это хорошо приготовленная свинина
Надежные Овны – это хорошо приготовленная свинина
Фото: Pixabay

Это смелые и амбициозные люди, которые знают толк во всем. Даже иногда могут давать советы по той теме, в которой плоховато ориентируются. Но вместе с этим Овны основательны и надежны, как хорошо приготовленная свинина.

Телец – говядина

На Тельцов можно положиться всегда, как и на сытный кусок говядины на столе
На Тельцов можно положиться всегда, как и на сытный кусок говядины на столе
Фото: freepik.com

На Тельцов можно положиться всегда. Они практичны. Это касается еды в том числе. В силу заботы о своем здоровье, они выбирают говядину. А если из нее приготовить котлету для бургера – это идеальный вариант для дружеских посиделок, ведь друзей у Тельцов немало.

Близнецы – курятина

Коммуникативные Близнецы – это универсальная курятина
Коммуникативные Близнецы – это универсальная курятина
Фото: freepik.com

Несколько нерешительны, но легко адаптируются к любой ситуации – это Близнецы. Что, как не курица может охарактеризовать этот знак? Она легка в приготовлении, как и Близнецы легки на подъем, и сочетается с любыми овощами и гарнирами, как и эти люди умеют коммуницировать.

Рак – утиное мясо

Раков нужно долго уговаривать, как и долго готовить утку
Раков нужно долго уговаривать, как и долго готовить утку
Фото: Depositphotos

Эмоциональные и сентиментальные Раки – это утиное мясо. Его нужно долго готовить, чтобы получить вкусный результат, как и уговорить и склонить Раков к действиям.

Лев – бекон, сало

Порой капризное в приготовлении сало – это Львы, которых сложно переубедить
Порой капризное в приготовлении сало – это Львы, которых сложно переубедить
Фото: Depositphotos

Львы, по сути, лояльны, но переубедить их порой бывает крайне сложно. Они, конечно, сделают вид, что согласились с оппонентом, но это не значит, что это действительно так. Наш любимый бекон или сало – продукт капризный. Добавишь его много в блюдо или переешь – может стать плохо. В общем, со Львами нужно быть начеку.

Дева – крольчатина

Застенчивые Девы – это крольчатина
Застенчивые Девы – это крольчатина
Фото: Pinterest

Девы всегда думают, они избирательны к тому, что лежит в их тарелке. Часто эти люди застенчивые и робкие, прям как кролики. Но интересные личности, как и вся еда с этим мясом – это факт.

Весы – индюшатина

Для сбалансированных Весов – полезное мясо индейки
Для сбалансированных Весов – полезное мясо индейки
Фото: freepik.com

Сбалансированные люди эти Весы. Все у них клеится, все у них красиво разложено по полочкам. Они обожают социум, любят всех мирить и успокаивать. Словно индюшатина, когда хочется привести себя в форму и при этом вкусно поесть.

Скорпион – мясо дикого кабана

Страстные Скорпионы – это мясо дикого кабана
Страстные Скорпионы – это мясо дикого кабана
Фото: Depositphotos

Страстная личность Скорпионов соответствует редкому мясу дикого кабана. Представители этого знака резки, порой нестабильны, могут ужалить ни с того ни с сего. Скорпионы всегда куда-то спешат, часто без определенной цели – поэтому и это мясо.

Стрелец – лягушачьи лапки

Страстные и непредсказуемые Стрельцы – экзотические для многих лягушачьи лапки
Страстные и непредсказуемые Стрельцы – экзотические для многих лягушачьи лапки
Фото: freepik.com

Щедрые люди, отзывчивые. Стрельцы любят пробовать эту жизнь на вкус, чем привлекают к себе других. Они не остановятся даже перед таким деликатесом, как лягушачьи лапки. Ведь время скоротечно, а эмоции бесценны – это и есть принцип личности Стрельцов.

Козерог – баранина

Для очень упертых Козерогов – баранина
Для очень упертых Козерогов – баранина
Фото: Depositphotos

Ответственные, в большей своей части, и не менее упертые. Козерогов сложно в чем-то переубедить да и стараться это делать, наверное, не стоит. Он все равно правы всегда. Козероги – это специфическая для многих баранина.

Водолей – мясо перепелки

Безудержным Водолеям подходит мясо перепелки
Безудержным Водолеям подходит мясо перепелки
Фото: Depositphotos

Независимы и прогрессивны – Водолеи всегда шагают в ногу со временем, обожают изучать все новое, знакомиться с людьми. Они легки в общении, но могут упорхнуть, если вдруг учуют что-то неладное.

Рыбы – конина

Для мудрых и преданных Рыб – конина
Для мудрых и преданных Рыб – конина
Фото: instagram.com/myasnoy_plyus/

Мудрые, сострадательные и интуитивные. Рыбы всегда готовы прийти на помощь, если, конечно, у них будет на это желание. Но своим родным и близким они готовы отдать все, они преданы, как и лошади своим хозяевам.

И как бонус – рецепт куриных крылышек на мангале по рецепту Григория Германа.

Здесь читайте о 12 овощах для каждого знака зодиака.

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