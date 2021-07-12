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Сошли со сцены и наделали шума: как прошло выступление Go_A на Atlas Weekend (видео)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
12 июля, 07:05
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Екатерина Павленко спустилась к зрителям фестиваля к полю, обнималась с ними и в то же время пела

11 июля состоялся последний день легендарного Atlas Weekend! Сцену которого "разрывали" в течение недели Верка Сердючка, Валерий Меладзе, Джамала и другие исполнители. Долгожданным для многих гостей мероприятия был Go_A, который выступил в заключительный день.

Екатерина Павленко для выхода выбрала лук из черного платья с принтом и с разрезами по бокам. Дополнила образ массивными цепями. Не обошлось без дополнительного "аксессуара", который она надела после слов – "Выступление очень серьезное – не хватает одной детали".

Солистка группы надела на голову дорожный конус яркого оранжевого цвета, а потом сняла. Сказала, что он сделает выступление не таким серьезным. Конус в течении концерта стоял в центре сцены. И также добавила, чтобы люди перестали быть слишком серьезными и не воспринимали реальность "серьезно".

Go_A исполнили известные хиты, такие как "Соловей", а также состоялась презентация песни. Солистка подметила зрителям, что слова песни серьезные, поэтому она достойна внимания.

Предлагаю закрыть глаза и почувствовать ее. Потому что это очень важная песня, – сказала она.

Знаменитая "Шум" также прозвучала. Ее группа исполнила последней. Под конец песни солистка спустилась на поле к зрителям и воссоединилась с сотнями людей в танце, пении и объятиях.

На сцене была также подтанцовка Go_A, которую солистка в шутку представила зрителям.

Решила взять типов с Евровидения, – сказала она.

Генеральный медиа партнер Atlas Weekend – телеканал "Украина".

В "Звездном пути" рассказали о формате проведения Евровидения-2021 и почему не все члены делегаций, зрители и журналисты смогли посетить мероприятие.

Недавно мы рассказали, как прошел дебютный день Atlas Weekend.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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