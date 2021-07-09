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Верка Сердючка публично сняла звезду с головы на сцене Atlas Weekend (видео)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
9 июля, 09:37
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В этот момент артистка предложила загадать желание гостям фестиваля, а ее мама разгуливала с шапкой на сцене

Пока у Валерия Меладзе технические проблемы на фестивале, а Джамала забыла слова песни, Верка Сердючка дает возможность гостям Atlas Weekend осуществлять свои мечты. В конце выступления 8 июля она сняла легендарную звезду с головы, со словами – "Я сейчас сниму верх, а вы загадаете желание".

Свет на сцене погас, виднелась только ее тень и потом Верка Сердючка отдала шапку маме и исчезла со сцены. После бэнд артистки продолжил танцы, а ее мама держала шапку в руке и пританцовывала.

Напомним, что в 2017 году Верка Сердючка и ее бэнд также "разрывали" Atlas Weekend. Перед выступлением на сцене в 2021 году звезда призналась, что ей не хватало этого фестиваля в жизни – "Лютый Атлас! Я скучала".

Генеральный медиапартнер Atlas Weekend – телеканал "Украина".

Смотрите в сюжете, как ранее Андрей Данилко проговорился о проблемах со здоровьем в интервью.

Недавно мы рассказали, как прошел первый день Atlas Weekend и чьи выступления легендарных артистов на мероприятии не стоит пропускать.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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