Зійшли зі сцени та наробили шуму: як пройшов виступ Go_A на Atlas Weekend (відео)

11 липня відбувся останній день легендарного Atlas Weekend! Сцену якого "розривали" протягом тижня Вєрка Сердючка, Валерій Меладзе, Джамала та інші виконавці. Довгоочікуваним для багатьох гостей заходу був Go_A, який виступив в заключний день.
Катерина Павленко для виходу обрала лук із чорного плаття з принтом та з розрізами по боках. Доповнила образ масивними ланцюгами. Не обійшлося без додаткового "аксесуару", який вона одягнула після слів – "Виступ дуже серйозний – не вистачає однієї деталі".
Солістка гурту одягнула на голову дорожній конус яскравого помаранчевого кольору, а потім зняла. Сказала, що він зробить виступ не таким серйозним. Конус протягом концерту стояв у центрі сцени. Також додала, щоб люди припинили бути надто серйозними та не сприймали реальність "серйозно".
Go_A виконали відомі хіти, такі як "Соловей", а також відбулася презентація пісні. Солістка зауважила глядачам, що слова пісні серйозні, тож вона варта уваги.
Пропоную заплющити очі та відчути її. Бо це дуже важлива пісня, – сказала вона.
Славнозвісна "Шум" також прозвучала. Її гурт виконав останньою. Під кінець пісні солістка спустилася на поле до глядачів та возз’єдналася з сотнями людей у танці, співі та обіймах.
На сцені була також підтанцьовка Go_A, яку солістка жартома представила глядачам.
Вирішила взяти тіпів з Євробачення, – сказала вона.
Генеральний медіа партнер Atlas Weekend – телеканал "Україна".
У "Зірковому шляху" розповіли про формат проведення Євробачення-2021 і чому не всі члени делегацій, глядачі та журналісти змогли відвідати захід.
Нещодавно ми розповіли, як пройшов дебютний день Atlas Weekend.