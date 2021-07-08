Забытые слова песни, Alyona Alyona и откровенный наряд: как выступила Джамала на Atlas Weekend (видео)

Звезда растрогала публику эмоциональным выполнения хитов! На сцене не находила себе места: моментами сидела на полу спустив ноги, а также возле барабанщика

Пока поклонники Тины Кароль обсуждают ее cyber show на 55 минут, которое назвали "сольником" – Джамала выступала на третьем дне фестиваля еще дольше – более 60 минут.

Для Atlas Weekend звезда выбрала кожаные ковбойские штаны. А еще откровенный топ, который подчеркивал ее пресс, также виден был яркий бюстгальтер.

Эмоциональность Джамалы зашкаливала, заметно было, что певица вжилась в роль песен на все 100%. Моментами звезда меняла привычное размещение и сидела на сцене, спустив ноги, а также возле барабанщика.

Во время выступления одной из песен Джамала забыла слова. Об этом откровенно призналась зрителям.

Приятной неожиданностью был выход реперки Alyona Alyona, которая спела с Джамалой две песни. Первую – "Жалі", Alyona Alyona отметила, что это дебютное исполнение композиции вживую, а вторую – "Забирай".

Генеральный медиа партнер Atlas Weekend – телеканал "Украина".

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Недавно мы рассказали, как прошел дебютный день Atlas Weekend. А также о "ВИА Гре", которая будет выступать 8 июля с Валерием Меладзе на фестивале.