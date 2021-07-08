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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Забытые слова песни, Alyona Alyona и откровенный наряд: как выступила Джамала на Atlas Weekend (видео)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
8 июля, 07:39
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Звезда растрогала публику эмоциональным выполнения хитов! На сцене не находила себе места: моментами сидела на полу спустив ноги, а также возле барабанщика

Пока поклонники Тины Кароль обсуждают ее cyber show на 55 минут, которое назвали "сольником" – Джамала выступала на третьем дне фестиваля еще дольше – более 60 минут.

Для Atlas Weekend звезда выбрала кожаные ковбойские штаны. А еще откровенный топ, который подчеркивал ее пресс, также виден был яркий бюстгальтер.



Эмоциональность Джамалы зашкаливала, заметно было, что певица вжилась в роль песен на все 100%. Моментами звезда меняла привычное размещение и сидела на сцене, спустив ноги, а также возле барабанщика.

Во время выступления одной из песен Джамала забыла слова. Об этом откровенно призналась зрителям.



Приятной неожиданностью был выход реперки Alyona Alyona, которая спела с Джамалой две песни. Первую – "Жалі", Alyona Alyona отметила, что это дебютное исполнение композиции вживую, а вторую – "Забирай".

Генеральный медиа партнер Atlas Weekend – телеканал "Украина".

Узнайте также, как Джамала похудела после родов и другие звезды.

Недавно мы рассказали, как прошел дебютный день Atlas Weekend. А также о "ВИА Гре", которая будет выступать 8 июля с Валерием Меладзе на фестивале.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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