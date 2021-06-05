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Почему Украина так успешна на Евровидении: объясняют организаторы конкурса (видео)

Сегодня, 13:26

Организаторы Евровидения опубликовали видео о триумфах и популярности нашей страны

Верка Сердючка, Go_A, Руслана на "Евровидении"
Верка Сердючка, Go_A, Руслана на "Евровидении"
Фото: YouTube, eurovision.tv

Уже забыли о "Евровидении"? Организаторы конкурса выпустили отдельный ролик об Украине, а вернее, ее участниках. В нем объясняется уникальное отличие наших артистов от своих конкурентов из других стран, а также – в чем секрет наших побед.

Видео опубликованное, на официальном YouTube-канале "Евровидения" называется How to Eurovision – Ukraine и содержит фрагменты выступлений Верки Сердючки, Тины Кароль, Русланы, Melovin, Светланы Лободы, Мики Ньютон, Гайтаны, Alyosha и Go_A.

Осторожно! После просмотра этого видео вы снова будете безостановочно напевать "Сію, сію, сію, сію, конопелечки. Сію, сію, сію, сію, зеленесенькі"!

В описании говорится, что Украина каждый раз показывала высокие результаты на конкурсе: наши исполнители завоевали 2 первых места (Руслана и Джамала), 2 вторых места (Ани Лорак и Верка Сердючка) и третье (Злата Огневич). Кроме того, только представители Украины всегда проходили в финал конкурса.

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"Выделяются не только их впечатляющие результаты. То, что также делает Украину любимой страной для фанатов Евровидения, – это их постоянные впечатляющие выступления на сцене с инновационным реквизитом и стилем" – сообщается в ролике.

Напомним, что недавно организаторы "Евровидения-2021" назвали самые популярные видео с выступлениями участников на YouTube за май. На втором месте, конечно, после Итальянцев, оказались Go_A с песней Shum. На данный момент выступление украинцев в гранд-финале "Евровидения" посмотрели более 12 млн раз.

Ранее сообщалось, что песня Shum заняла 80 место в мировом чарте Billboard Global 200.

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