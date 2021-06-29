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Забавное видео на трек Шум Go_A, где вокалистка лепит вареники, собрало миллион просмотров

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
29 июня, 13:32
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Перед тем, как Go_A очаровали весь мир на "Евровидении-2021" песней "Шум", артисты записали акустическую версию трека. Сейчас количество просмотров ролика превысило миллион
Go_A на Wiwi Jam at Home
Go_A на Wiwi Jam at Home / Фото: Скриншот из YouTube

Украинская группа Go_A, песня которой лидирует в рейтинге самых популярных композиций в США, продолжает покорять своими выступлениями. Оказалось, что снятое на кухне в прошлом месяце видео собрало миллион просмотров! В том ролике артисты исполнили акустическую версию песни "Шум", но сделали это необычно: электронные инструменты сменили на акустическую гитару, кахон и контрабас, а солистка надела фартук и лепила вареники с вишневой начинкой.

Об очередном триумфе Go_A сообщили в своем Instagram-аккаунте. По этому поводу артисты дали небольшое интервью для Wiwibloggs, в котором рассказали о своих планах выступать за границей в ближайшее время.

"Мы уже отыграли несколько концертов в Украине и были шокированы тем, как здорово люди отреагировали на наше выступление. Во Львове нам с трудом удавалось выбраться из гримерки и сесть в автобус, потому что повсюду люди пели нам наши песни. В этом году у нас будут концерты в Литве, Эстонии и Нидерландах, и мы надеемся, что их будет больше. Мы хотим выступать вживую везде, где это возможно, чтобы показать людям, как мы их любим и как прекрасна украинская музыка", – рассказали Go_A.

Также музыкант Тарас Шевченко из Go_A вспомнил момент, когда они стояли за сценой во время финала "Евровидения-2021" и ждали своего выхода.

"Когда мы стояли за сценой во время финала и ждали своей очереди выступить, то увидели в зале девушку в зеленой шубе и множество украинских флагов! Все это очень вдохновляет и мотивирует. Мы чувствуем огромную признательность всем людям, которые верили в нас и голосовали, и мы просто хотим писать больше песен и гастролировать для них по всему миру", – сказал артист.

Смотрите в сюжете, какие страсти разгорелись в прошлом году вокруг Нацотбора на "Евровидение":

Ранее Go_A обошли скандального рэпера Моргенштерна в Spotify по количеству прослушиваний.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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