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Нас практически поженили: солистка Go_A ответила на слухи о романе с победителем Евровидения

Вчера, 10:02

Катерина Павленко также признала, что они с Дамиано очень похожи

Дамиано Давид/Катерина Павленко
Дамиано Давид/Катерина Павленко
Фото: instagram.com/go_a_band, instagram.com/maneskinofficial

После грандиозного финала "Евровидения-2021" в Роттердаме фанаты Катерины Павленко из Go_A начали активно писать в соцсетях, что у нее роман с Дамиано из Måneskin – итальянского коллектива, выигравшего конкурс. Солистка украинской группы впервые прокомментировала эти слухи.

Катерина говорит, что на "Евровидении" у нее появилась очень большая фан-база, которая практически "поженила" ее с Дамиано.

"Евровидение – это не только три дня. Это целый год. И там есть целая тусовка еврофанов, которые нас очень полюбили, и меня там почти поженили с вокалистом итальянской группы", – сказала Павленко в интервью, опубликованном в YouTube-канале "Светской жизни".

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На вопрос Кати Осадчей о том, насколько эти слухи правдивы, певица ответила, что у них нет никакой романтической связи, при этом она отметила свое сходство с итальянцем.

"То, что мы с ним похожи как брат и сестра, – даже я сейчас вижу... Но у него есть девушка. Потому я не буду лезть в эти отношения", – добавила Катерина Павленко.

Дружба между Måneskin и Go_A завязалась во время проведения конкурса в Роттердаме. Итальянцы даже приходили в гримерку к украинской группе и просили Катерину научить их петь Shum. Они также вручили Go_A подарок – CD со своим альбомом с автографами.

Кроме того, Måneskin на пресс-конференции после финала "Евровидения-2021" сказали, что их самая любимая песня на конкурсе в этом году – песня украинцев.

В сюжете смотрите, где и когда звезды встречали своих кумиров:

Ранее мы писали, что победителя "Евровидения-2021" обвинили в употреблении наркотиков во время шоу.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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