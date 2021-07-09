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Киркоров поддержал MELOVIN после каминг-аута: Поступок настоящей личности

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
9 июля, 14:25
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Российский певец Филипп Киркорова прокомментировал в Instagram пост MELOVIN после выступления на фестивале Atlas Weekend, в котором он рассказал о своей ориентации
Филипп Киркоров прокомментировал пост MELOVIN
Филипп Киркоров прокомментировал пост MELOVIN / Фото: instagram.com/fkirkorov, instagram.com/melovinspiration_/

В Сети только ленивый не обсуждал каминг-аут MELOVIN на фестивале Atlas Weekend. Филипп Киркоров решил тоже высказать свое мнение, а точнее поддержать украинского исполнителя.

Под постом MELOVIN, который он опубликовал в Instagram после своего выступления на фестивале, российский певец оставил комментарий отметив, что это настоящий мужской поступок.

Филипп Киркоров прокомментировал камингаут MELOVIN
Филипп Киркоров прокомментировал камингаут MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Меловин! Красава! Поступок настоящей личности, человека, МУЖЧИНЫ! Неважно, кто ты в постели. Главное – оставаться мужиком по жизни! Честным! Верным! Достойным, – написал Киркоров

Напомним, в первый день фестиваля Atlas Weekend певец MELOVIN совершил камингаут, а именно поцеловался на сцене с девушкой и с парнем. Позднее в Instagram певец сообщил о своей бисексуальности, а канал М1 захейтил за то, что последний вырезал из своего эфира поцелуи на сцене. Вскоре директор канала Сергей Перцев заявил, что поцелуй артиста не вырезали, а просто перфоманс заранее не утвердили с режиссером. Через несколько часов в YouTube-аккаунте канала появилось видео с того самого выступления. Но и это не понравилось поклонникам MELOVIN – поцелуй певца с девушкой в кадр не попал, в отличие от поцелуя с парнем. В комментариях к видео пользователи пишут, что из-за скрытой части перфоманса весь его смысл теряется.

Смотрите эксклюзивное интервью MELOVIN для программы "Зірковий шлях":

Ранее мы рассказывали, какие еще звезды совершали каминг-аут во время выступления на сцене.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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