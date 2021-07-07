Валерий Меладзе на Atlas Weekend выступит вместе с группой ВИА Гра

Новость пока не объявили на страницах фестиваля, об этом сообщила группа в социальной сети. Она подтвердила, что будет выступать с Валерием Меладзе в одном из комментариев под постом

На фестивале Atlas Weekend, который пройдет в формате Friends Editions выступит Валерий Меладзе. До 7 июля было анонсировано, что исполнитель выйдет на сцену сам. Но на официальной странице группы "ВИА Гра" в Instagram сообщили, что они будут "разрывать" сцену вместе с певцом.

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Выход на сцену вместе с Валерием Меладзе подтвердили в комментарии для одного из пользователей Сети.

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"Ого".

"Буду ждать".

"Супер".

Новость стала шоком для всех, но реакции на анонс – положительные:

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По состоянию на 12:43 на официальных страницах Atlas Weekend еще не сообщили об этом нововведении.



Недавно мы рассказали, как прошел первый бесплатный день на Atlas Weekend. И о шоу Тины Кароль с мотоциклом, питоном и водопадом, которое длилось 55 минут.