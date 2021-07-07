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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Валерий Меладзе на Atlas Weekend выступит вместе с группой ВИА Гра

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
7 июля, 12:43
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Новость пока не объявили на страницах фестиваля, об этом сообщила группа в социальной сети. Она подтвердила, что будет выступать с Валерием Меладзе в одном из комментариев под постом

На фестивале Atlas Weekend, который пройдет в формате Friends Editions выступит Валерий Меладзе. До 7 июля было анонсировано, что исполнитель выйдет на сцену сам. Но на официальной странице группы "ВИА Гра" в Instagram сообщили, что они будут "разрывать" сцену вместе с певцом.

/ Фото: скриншот


Выход на сцену вместе с Валерием Меладзе подтвердили в комментарии для одного из пользователей Сети.

/ Фото: скриншот


Новость стала шоком для всех, но реакции на анонс – положительные:

  • "Ого".
  • "Буду ждать".
  • "Супер".

/ Фото: скриншот

По состоянию на 12:43 на официальных страницах Atlas Weekend еще не сообщили об этом нововведении.

Недавно мы рассказали, как прошел первый бесплатный день на Atlas Weekend. И о шоу Тины Кароль с мотоциклом, питоном и водопадом, которое длилось 55 минут.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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