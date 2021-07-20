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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Где купаться летом: вот 5 пляжей неподалеку от Киева

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
20 июля, 15:47
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Большинство из пляжей "дикие" и безлюдные, но такие красивые! Этим они привлекают отовсюду отдыхающих, которые приезжают минимум на день
5 пляжей неподалеку от Киева
5 пляжей неподалеку от Киева

Ищете пляж на Киевщине для отдыха? Мы расскажем о пяти локальных водоемах для релакса, которые вам понравятся. Большинство из них бесплатные для посещения! Рекомендуем отправиться в один хотя бы на день. А чтобы лето было веселым – читайте полезные лайфхаки от Life Сегодня.

Озеро в Подгорцах

Как насчет озера в Подгорцах? Его часто сравнивают с Мальдивами, ведь кое-где вода голубого оттенка. И белый песок на территории напоминает зарубежные пляжи. Конечно, к мальдивскому отдыху озеру еще далеко! Но это прекрасное место, если вам хочется загорать и поплавать, не выезжая далеко от дома. На территории найдете раздевалки, бар, аренду лежаков и сетку для игры в волейбол.

Отдых в Подгорцах
Отдых в Подгорцах / Фото: Instagram: aa_milevska

Отдых в Подгорцах
Отдых в Подгорцах / Фото: Google Maps

Цена: вход на пляж бесплатный, припарковать машину на территории стоит 50 гривен, аренда лежака – 100 гривен, беседка – 800 гривен (на четырех человек).

Как доехать: от метро "Выдубичи" из одноименной автостанции маршрутом № 310.

Пляж Киевского моря – Лютеж

Сосновый лес, свежий воздух, белый песок и пологий вход в воду – это о пляже Лютеж, который находится в 30 км от Киева. Но на месте неразвитая инфраструктура! И коктейль к лежаку вам никто не принесет. Ведь Лютеж – это "дикое" место. И именно этим оно привлекает своих поклонников. Обычно сюда приезжают с палатками (переночевать в сосновом лесу) или на пикник.

Пляж Киевского моря
Пляж Киевского моря / Фото: Instagram: jenyasegeda

Пляж Киевского моря
Пляж Киевского моря / Фото: Instagram: ira_gavrish_

Как доехать: от станции метро "Героев Днепра" маршрутом №355.

Цена: вход на "дикий" пляж бесплатный.

Пляж в Украинке

Местные и жители Киева любят Украинку! Ведь тамошний пляж напоминает отдых в Шарм-эль-Шейхе из-за белого песка (почти), прозрачной води и большой территории для купания. Там найдете раздевалки, кафе и бары. Еще предлагают услугу водного такси, как его арендовать, рассказывали в предыдущей статье. Если приедете на пляж, то прогуляйтесь по набережной, которая находится неподалеку.

Пляж в Украинке
Пляж в Украинке / Фото: Google Maps

Цена: вход на пляж бесплатный.

В тренде

Как доехать: от метро "Выдубичи" из одноименной автостанции – маршрут №313.

Пляж в Ржищеве

Ржищевский пляж служит первой туристической "точкой" для гостей города перед трипом по популярным локациям поселка и его окраин. Потому что неподалеку находится затопленная Спасо-Преображенская церковь на воде, которую стоит увидеть с высоты птичьего полета, и видовая арка с настроениями Греции, ее мы посетили недавно. И на территории пляжа всегда много отдыхающих (особенно из Киева). Поэтому инфраструктура для релакса там развита: найдете магазин, бар, аренду катамаранов, лодок, раздевалки и встроенные зонты, чтобы спрятаться от солнца.

Пляж в Ржищеве
Пляж в Ржищеве / Фото: Сегодня

Как доехать: от метро "Выдубичи" из одноименной автостанции маршрутом "Киев-Пии".

Цена: вход на пляж бесплатный.

Озеро в Горенке

Подгорцы – это не единственное место, где находится озеро с голубой водой! В Горенке существуют такой водоем, но с "диким" пляжем. Там пологий вход в воду, поэтому киевляне приезжают туда отдыхать с детьми. Найдете на территории место для пикника или палатки. Если запланируете обед под открытым небом, то воспользуйтесь советами Life Сегодня для организации пикника, как в Pinterest. Мы также рассказывали о платном пляже в Горенке, который соседствует с "диким" (бесплатным), и территория там привлекательнее.

Озеро в Горенке
Озеро в Горенке / Фото: Google Maps

Как доехать: от метро "Нивки" маршрутом №719.

Цена: вход на "дикий" пляж бесплатный.

Включайте видео и узнавайте откровения о неудачных отпусках звезд.

Недавно мы рассказали, почему украинцы любят отдыхать в Яремче летом.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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