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Путешествовать бюджетно за границу – реально! Прислушайтесь к 6 советам тревел-эксперта

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
10 июля, 19:30
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Бюджетный отдых – это планирование отпуска в компании друзей, но не в гостиницах. И желательно в "низкий" сезон и с умением торговаться!
Путешествовать бюджетно за границу – реально! Прислушайтесь к 6 советам тревел-эксперта
Путешествовать бюджетно за границу – реально! Прислушайтесь к 6 советам тревел-эксперта / Фото: Pexels

Мечтаете побывать за границу, но думаете, что финансы позволяют отправиться разве что на Киевское море?! Есть для вас новости: одна плохая и одна хорошая. Начнем с первой – вы не знаете секретов бюджетных поездок. Вторая – в сегодняшней статье тревел-эксперт Ян Негеля раскроет шесть лайфхаков, которые помогут отдохнуть не за все деньги мира. Читайте и отдыхайте бюджетно и с удовольствием!

Тревел-эксперт Ян Негеля
Тревел-эксперт Ян Негеля / Фото: Instagram: yan_tours

Планируйте тур вовремя, учитывая тип поездки

Путешествия делятся на два типа: пакетные туры и самостоятельные поездки, которые спланированы с тревел-экспертом. Если выбираете второй вариант, то готовьтесь к поездке хотя бы за 2-4 месяца. В идеале – за 10 месяцев. За этот период вы без спешки и по приемлемым ценам выберете жилье и билеты на транспорт. Как бонус сможете увидеть предложения со скидками – на аренду гостиницы или билет на самолет. Ближе к указанной дате половина предлагаемых вариантов поднимутся в цене.

Туристам, которые собираются купить пакетные предложения у турагента, спешить не стоит. Путевки лучше приобрести в последний момент, например за 3-4 дня до вылета. В этот период прайс путешествия может упасть и до 30%.

Не отправляйтесь в путешествие в одиночестве

Если вы за самостоятельные путешествия не пакетного формата, планируйте их с друзьями. Например, на четырех человек. Для чего? Общая цена тура на некоторые направления будет снижена ориентировочно до 20%, среди них – Кипр и Греция. И ежедневные расходы на курорте уменьшатся, если будете делить на всех стоимость аренды машины и жилья. Да и купить билеты на экскурсии с большой скидкой (не без торга) вероятнее для компании из нескольких человек, а не для одного.

Не едьте одни в путешествие!
Не едьте одни в путешествие! / Фото: Pexels

У пакетных туров другая история. Общая тенденция – это путешествия минимум для двух человек. Если едете один (одна), придется платить на 20-25% больше. Например, тур на двоих стоит 400 евро, а на одного – уже 430. Но если полетите компанией, значительной скидки на отель не будет. Эта "тема" действует только на самостоятельные путешествия, которые вам поможет спланировать тур-эксперт.

Экономьте на экскурсионных программах на курорте

Если вы путешествуете, приобретя пакетный тур, обходите туроператоров при отеле, которые будут предлагать вам экскурсии по высоким ценам. Бюджетные предложения найдете у местных, где цены ниже в разы. Но все же перестрахуйтесь: промониторьте местное агентство в интернете, посмотрите его рейтинг в Google-карте. Если он выше четырех баллов, покупайте не раздумывая.

Путешествуете компанией друзей? Торгуйтесь! Потому что много людей в одном чеке – высокая вероятность большой скидки! Аналогичная история и с количеством приобретенных экскурсий в одной фирме. Если купили две и больше – просите скидку на следующие покупки.

Выбирайте апартаменты, а не гостиницы

Этот вариант возможен, если ехать не в Турцию и Египет, а в Албанию, на Кипр, в Черногорию или Грузию. Услуга "Все включено" там непопулярна, поэтому туристы арендуют на месте апартаменты с кухней и самостоятельно готовят. Это экономит средства, а еще есть возможность отведать местных деликатесов по доступным ценам и в то же время знакомиться с курортом. Попробуйте!

Выбирайте апартаменты, а не гостиницы!
Выбирайте апартаменты, а не гостиницы! / Фото: Pexels

Путешествуйте в "низкий" сезон

Так принято называть период, когда на курорте затишье. Если у вас цель – посетить туристические точки, исследовать культуру и гастрономию местности, это идеальный вариант, чтобы сэкономить, поскольку общая цена пакетного тура будет ниже в этот период, как и аренда автомобиля, жилья, стоимость авиабилетов. И, конечно, нет наплыва туристов. Разве это не идеально? К слову, поездки на курорты в "низкий" сезон становятся все популярнее. Тренд оценят путешественники, которые приезжают на курорт не из целью купаться в море 24/7.

Узнавайте о бюджетных странах месяца у тур-эксперта

Полететь на Кипр в июне стоило от 250 евро, а в июле цена снизилась до 200 евро на одного. В турецкий Бодрум путевку в начале июля можно приобрести за 130-180 евро, тогда как в июне цена составляла 200 евро. Отдых в Албании и Черногории по сравнению с июнем, наоборот, подорожал. Поэтому перед покупкой тура уточните у тур-агента, какие направления подешевели.

Узнайте также откровения о неудачных поездках звезд.

Недавно мы рассказали сколько стоит отдых на Сейшельских островах и как спланировать путешествие.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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