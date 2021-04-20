5 уникальных мест Украины, которые стоит увидеть с высоты птичьего полета
От увиденных мест захватывает дух
Активный туризм в Украине никуда не делся! Большинство уже успели увидеть популярные локации путешествуя на машине или поездом. А мы предлагаем экстремалам еще и на вертолете исследовать невероятные места. Эти впечатления не сравнить с форматом "посещения на авто". Потому что с высоты птичьего полета удается ярче прожить моменты, вау-эмоции от которых еще долго остаются. Проверено нами в загадочном Чернобыле и резиденции "Межигорье"! А сегодня мы поделимся 5 локациями Украины, которые рекомендуем вам увидеть с высоты.
В случае, если за границу на майские вы не едете, а протестировать новый формат путешествий все же хочется.
Это озеро привлекает внимание своим розовым цветом. Вы только посмотрите! И нет, это не фотошоп, как вы могли подумать. Его найдете в Херсонской области, в восточной части залива Сиваш.
Почему цвет озера розовый, спросите вы? Все просто: в водоеме растут водоросли "Дуналиелла", которые и стали причиной изменения цвета, под лучами солнца выделяя вещество бета-каротин. Чем жарче погода, тем насыщеннее цвет. Хотите увидеть яркий оттенок розового? Приезжайте летом, а если нежный – на майские праздники. Фото с локации действительно впечатляют. Когда смотришь на цвет, то сложно поверить, что это в Украине. А представьте, какие здесь виды с вертолета!
Еще одно место на Херсонщине, которое не стоит обходить – это "Гранд-каньон" в Станиславе. Увидеть и почувствовать мощь этого места на все 100% можно только с высоты. Конечно, погулять у скал и пройтись тропами ногами – тоже незабываемо. Но "поймать" панораму на максимум удастся только с дрона или вертолета.
Говорят, что на локации еще на дельтапланах летают ради зрелища. Словом, если вы экстремал, то место вам понравится.
Затопленную церковь найдете в 80 км от столицы возле села Ржищев. Памятник архитектуры 19 века манит своей историей. Ей удалось уцелеть после затопления села Гусинцы в 70-х годах прошлого века. Конечно, без реконструкции не обошлось. К слову, название села уже не найдете на карте, а церковь с колокольней – в 200 метрах от берега.
Некоторые туристы сюда плывут на лодках, которые арендуют у местных, в Ржищеве. Всем интересно исследовать местность. Но самая эффектная панорама церкви открывается с высоты. Вы только посмотрите, какой вид на фото!
Чудо природы – Дружбовский карьер, найдете в 200 км от Киева, в Житомирской области. Место пока не "распробовали" туристы. Ландшафты поражают, сложно поверить, что это недалеко от столицы! Не так ли? Представьте, какие здесь виды на рассвете или закате.
Вода из зеленоватым оттенком в сочетании со светлым песком и лесом вокруг, впечатляют. Добавьте это место в список локаций для перезагрузки от мегаполиса, оно стоит того.
Бакота, которая расположена в 55 км от Каменец-Подольского, известная своей историей. В 1981 году село затопили, чтобы расширить водохранилище для Новоднестровской ГЭС, а жителей заставили переехать. После этого село исчезло с карты. Сейчас сюда со всей Украины приезжают туристы, но большинство и не догадывается об истории этого места. Акцентируют внимание только на местных пейзажах, которые действительно "вау!".
Впечатляющих пейзажей здесь 1590 гектаров. Вы только посмотрите на фото! Неудивительно, что туристическое место в нашей подборке.
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