5 уникальных мест Украины, которые стоит увидеть с высоты птичьего полета

От увиденных мест захватывает дух

Активный туризм в Украине никуда не делся! Большинство уже успели увидеть популярные локации путешествуя на машине или поездом. А мы предлагаем экстремалам еще и на вертолете исследовать невероятные места. Эти впечатления не сравнить с форматом "посещения на авто". Потому что с высоты птичьего полета удается ярче прожить моменты, вау-эмоции от которых еще долго остаются. Проверено нами в загадочном Чернобыле и резиденции "Межигорье"! А сегодня мы поделимся 5 локациями Украины, которые рекомендуем вам увидеть с высоты.

В случае, если за границу на майские вы не едете, а протестировать новый формат путешествий все же хочется.

Лемурийское озеро на Херсонщине

Это озеро привлекает внимание своим розовым цветом. Вы только посмотрите! И нет, это не фотошоп, как вы могли подумать. Его найдете в Херсонской области, в восточной части залива Сиваш.

Лемурийское озеро Фото: Sony World Photography Awards: Yevhen Samuchenko

Лемурийское озеро Фото: Sony World Photography Awards: Yevhen Samuchenko

Почему цвет озера розовый, спросите вы? Все просто: в водоеме растут водоросли "Дуналиелла", которые и стали причиной изменения цвета, под лучами солнца выделяя вещество бета-каротин. Чем жарче погода, тем насыщеннее цвет. Хотите увидеть яркий оттенок розового? Приезжайте летом, а если нежный – на майские праздники. Фото с локации действительно впечатляют. Когда смотришь на цвет, то сложно поверить, что это в Украине. А представьте, какие здесь виды с вертолета!

"Гранд-каньон" на Херсонщине

Еще одно место на Херсонщине, которое не стоит обходить – это "Гранд-каньон" в Станиславе. Увидеть и почувствовать мощь этого места на все 100% можно только с высоты. Конечно, погулять у скал и пройтись тропами ногами – тоже незабываемо. Но "поймать" панораму на максимум удастся только с дрона или вертолета.

Каньон в Херсонской области Фото: Twitter: @bogdan_susol

Каньон в Херсонской области Фото: find-way

Говорят, что на локации еще на дельтапланах летают ради зрелища. Словом, если вы экстремал, то место вам понравится.

Гусинская церковь в Киевской области

Затопленную церковь найдете в 80 км от столицы возле села Ржищев. Памятник архитектуры 19 века манит своей историей. Ей удалось уцелеть после затопления села Гусинцы в 70-х годах прошлого века. Конечно, без реконструкции не обошлось. К слову, название села уже не найдете на карте, а церковь с колокольней – в 200 метрах от берега.

Затопленная церковь возле Ржищева Фото: vsviti

Некоторые туристы сюда плывут на лодках, которые арендуют у местных, в Ржищеве. Всем интересно исследовать местность. Но самая эффектная панорама церкви открывается с высоты. Вы только посмотрите, какой вид на фото!

Дружбовский карьер в Житомирской области

Чудо природы – Дружбовский карьер, найдете в 200 км от Киева, в Житомирской области. Место пока не "распробовали" туристы. Ландшафты поражают, сложно поверить, что это недалеко от столицы! Не так ли? Представьте, какие здесь виды на рассвете или закате.

Карьер в Житомирской области Фото: Instagram: o_garichkin

Карьер в Житомирской области Фото: Instagram: o_garichkin

Вода из зеленоватым оттенком в сочетании со светлым песком и лесом вокруг, впечатляют. Добавьте это место в список локаций для перезагрузки от мегаполиса, оно стоит того.

Бакота в Хмельницкой

Бакота, которая расположена в 55 км от Каменец-Подольского, известная своей историей. В 1981 году село затопили, чтобы расширить водохранилище для Новоднестровской ГЭС, а жителей заставили переехать. После этого село исчезло с карты. Сейчас сюда со всей Украины приезжают туристы, но большинство и не догадывается об истории этого места. Акцентируют внимание только на местных пейзажах, которые действительно "вау!".

Бакота Фото: Wikipedia

Бакота Фото: Instagram: merin.cv

Впечатляющих пейзажей здесь 1590 гектаров. Вы только посмотрите на фото! Неудивительно, что туристическое место в нашей подборке.

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