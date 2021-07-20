Де купатися влітку: ось 5 пляжів неподалік Києва

Більшість із пляжів "дикі" та безлюдні, але такі красиві! Цим вони ваблять звідусіль відпочивальників, які приїжджають мінімум на день

5 пляжів неподалік Києва

Шукаєте пляж на Київщині для відпочинку? Ми розповімо про п'ять локальних водойм для релаксу, які вам сподобаються. Більшість із них безкоштовні для відвідин! Рекомендуємо в одну відправитися хоча б на день. Дізнайтеся також, як проєкт #ПокажітьНас і бренд Dove змінюють індустрію реклами та відношення до фото.

Озеро в Підгірцях

Як щодо озера в Підгірцях? Його часто порівнюють із Мальдівами, бо в деяких місцях вода блакитного відтінку. І білий пісок на території нагадує закордонні пляжі. Звісно, до мальдівського відпочинку озеру ще далеко! Але це прекрасне місце, якщо вам хочеться засмагнути та поплавати не виїжджаючи далеко від дому. На території знайдете роздягальні, бар, оренду лежаків та сітку для гри в волейбол.

Відпочинок в Підгірцях / Фото: Instagram: aa_milevska

Відпочинок в Підгірцях / Фото: Google Maps

Ціна: вхід на пляж безкоштовний, припаркувати машину на території коштує 50 гривень, оренда лежака – 100 гривень, альтанка – 800 гривень (на чотирьох людей).

Як доїхати: від метро "Видубичі" з однойменної автостанції маршрутом № 310.

Пляж Київського моря – Лютіж

Сосновий ліс, свіже повітря, білий пісок та пологий вхід у воду – це про пляж Лютіж, який знаходиться в 30 км від Києва. Але на місці нерозвинена інфраструктура! І коктейль до лежака вам ніхто не принесе. Бо Лютіж – це "дике" місце. І саме цим воно вабить своїх відпочивальників. Зазвичай сюди приїжджають із наметами (переночувати в сосновому лісі) або на пікнік.

Пляж Київського моря / Фото: Instagram: jenyasegeda

Пляж Київського моря / Фото: Instagram: ira_gavrish_

Як доїхати: від станції метро "Героїв Дніпра" маршрутом №355.

Ціна: вхід на "дикий" пляж безкоштовний.

Пляж в Українці

Місцеві та жителі Києва люблять Українку! Бо тамтешній пляж нагадує відпочинок у Шарм-ель-Шейху через білий пісок (майже), прозору воду та розлогу територію для купання. Там також знайдете роздягальні, кафе і бари. Ще пропонують послугу водного таксі, як його орендувати, розповідали в попередній статті. Якщо завітаєте на пляж, то прогуляйтеся на набережній, яка знаходиться неподалік.

Пляж в Українці / Фото: Google Maps

Ціна: вхід на пляж безкоштовний.

Як доїхати: від метро "Видубичі" з однойменної автостанції – маршрут №313.

Пляж у Ржищеві

Ржищівський пляж слугує першою "точкою" відвідин для гостей міста перед тріпом по туристичних локаціях селища та окраїни. Бо неподалік знаходиться затоплена Гусинська церква на воді, яку варто побачити з висоти пташиного польоту, та видова арка з настроями Греції, яку ми відвідали нещодавно. І на території пляжу завжди багато відпочивальників (особливо з Києва). Тож інфраструктура для релаксу там розвинена: знайдете магазин, бар, оренду катамаранів, човнів, роздягальні та вмонтовані парасолі, щоб сховатися від сонця.

Пляж у Ржищеві / Фото: Сьогодні

Як доїхати: від метро "Видубичі" з однойменної автостанції маршрутом "Київ-Пії".

Ціна: вхід на пляж безкоштовний.

Озеро в Горенці

Підгірці – це не єдине місце, де знаходиться озеро з блакитною водою! В Горенці також є така водойма, але з "диким" пляжем. Там пологий вхід у воду, тож кияни приїжджають туди відпочивати з дітьми. Знайдете на території місце для пікніка чи намету. Якщо заплануєте ланч просто неба, то скористайтеся порадами Life Сьогодні для організації пікніка, як з Pinterest. Ми також розповідали про платний пляж у Горенці, який сусідує з "диким" (безкоштовним), і територія там привабливіша.

Озеро в Горенці / Фото: Google Maps

Як доїхати: від метро "Нивки" маршрутом №719.

Ціна: вхід на "дикий" пляж безкоштовний.

Вмикайте відео і дізнавайтеся одкровення про невдалі відпустки зірок.

Нещодавно ми розповіли, чому українці люблять відпочивати в Яремчому влітку.