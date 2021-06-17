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Куда поехать на Троицу-2021: 10 мест недалеко от Киева, которые стоит увидеть

Сегодня, 16:46

Как насчет местного Голливуда и Мальдив, лучшего пляжа Киевского моря и лакшери-резиденции?

ТОП-10 локаций под Киевом
ТОП-10 локаций под Киевом

20 июня в Украине празднуют Троицу, которая приходится на воскресенье! Это означает одно – в понедельник будет выходной. Предлагаем воспользоваться тремя выходными и отдохнуть в новом месте. Мы нашли 10 локаций под Киевом, которые понравятся самым придирчивым туристам. Но какую выберете – зависит от вас. Спойлер: их красота приравнивается к популярным локациям мира!

Начнем с Ходосовки!

Первая локация – Планерная гора в Ходосовке. Здесь рекомендуем встретить закат или устроить пикник. На самом деле, ее обожают ценители дельтапланов и парапланов. Потому что ландшафт располагает, ведь гора – отличная стартовая площадка. Однако, спокойный отдых на склонах все же популярнее. С горы виднеется торговый комплекс "Мануфактура", который по архитектуре напоминает городок Голландии. И там сможете приобрести все необходимое для пикника.

Планерная гора в Ходосовке
Планерная гора в Ходосовке
Фото: Сегодня

Планерная гора в Ходосовке
Планерная гора в Ходосовке
Фото: Сегодня

Как далеко от Киева? В 7 км.

Не менее эстетичная местность – село Украинка

Украинку нужно посетить любителям водного экстрима, а также ценителям спокойной атмосферы. Начните отдых с водного такси (так называют его местные жители) – лодки, которая прокатит вас по Днепру, чтобы вы могли познакомиться с местностью. Ее можно арендовать на набережной. Посетите также яхт-клуб "Стугна", потому что его эстетика впечатляет! Почему бы не устроить фотосессию? Согласитесь, "картинка" ассоциируется с дорогими курортами, но не с Киевской областью. И завершите поездку пикником на набережной с невероятным видом. Идеальный план, не так ли?

Яхт-клуб в Украинке
Яхт-клуб в Украинке
Фото: Сегодня

Как далеко от Киева? В 35 км.

Как насчет Горенки?

Эта локация для ценителей спокойного и неспешного отдыха! Потому что в Горенке есть невероятный платный пляж "Лазурный", с бирюзовой водой. Чем вам не Мальдивы, но по-киевски? Намного, впрочем, бюджетней! Сюда приезжают из столицы загорать и купаться, потому что в Киеве таких пляжей не найти. Вход пологий, поэтому водоем подойдет для купания с детьми. На пляже есть беседки – сможете запланировать грандиозный обед на Троицу с wow-видом, потому что погода в июне прохладная для купания.

Отдых в Горенке
Отдых в Горенке
Фото: Сегодня

Отдых в Горенке
Отдых в Горенке
Фото: Сегодня

Как далеко от Киева? В 26 км.

Следующая – киностудия в Нежиловичах

Предлагаем посетить Голливуд по-киевски, и мы не шутим! Отправляйтесь в Нежиловичи, в заброшенную киностудию, где когда-то снимали отечественные киноленты. Например, "Крепостную", "Щедрик", "Преданную" и "Последнего янычара". Сейчас локация пустует, иногда ее посещают любители аутентичных и антуражных мест. Если это про вас – добавьте ее в список must visit. Словом, местная архитектура XIX – начала XX веков удивит! Из-за нее в 2020 году место и стало мейнстримным в Instagram.

Заброшенная киностудия в Нежиловичах
Заброшенная киностудия в Нежиловичах
Фото: Instagram: voy.travels

Заброшенная киностудия в Нежиловичах
Заброшенная киностудия в Нежиловичах
Фото: Instagram: zvitochok

Как далеко от Киева? В 70 км.

Как же без Киевского моря!

Классику жанра – Киевское море, мы не могли пропустить. Езжайте на правый берег, в деревню Лютеж! Конечно, инфраструктура не очень развита, но будет безлюдно, тихо и вдохновляющее. То, что нужно для перезагрузки. Как ни крути, но местность, которую окружает сосновый лес, идеальна для пикника, а еще – ночевки в палатках. Хотите цивилизации, где есть кафе и возможность арендовать самокат для прогулок? Езжайте на набережную в Вышгороде, которая неподалеку ГЭС, там есть пляж, но будет людно.

Лютиж
Лютиж
Фото: photographers.ua

Набережная в Вышгороде
Набережная в Вышгороде
Фото: Сегодня

Набережная в Вышгороде
Набережная в Вышгороде
Фото: Сегодня

Как далеко от Киева? Лютеж в 32 км, а Вышгород в 20 км.

А теперь в Гуровщину!

Где найти киевский Голливуд вы знаете, а теперь покажем местный "Диснейленд"! И это – Victoria Films Studio, которая находится в селе Гуровщина, это в направлении Житомира. Здесь снимают кино, телепроекты и сериалы – об этом свидетельствуют инсталляции у входа. Вам рекомендуем приехать и увидеть "инстаграмный" замок собственными глазами. И, конечно, сделать фото на память. Ибо где еще в Киевской области такое найдете? Но пройти на территорию невозможно, ведь экскурсии не проводят.

Victoria Films Studio
Victoria Films Studio
Фото: Instagram: kirilltikhov

Как далеко от Киева? В 33 км.

Дальше – Мотыжин

Предлагаем посетить на праздник Троицы еще и ландшафтный парк "Добропарк", который в селе Мотыжин! 8 июня на локации начался фестиваль петунии и сурфинии, поэтому гости могут насладиться пейзажами и фотозоной. А с 19 по 30 июля там стартует сезон лаванды. Не упустите возможность сделать инстаграмные фото! К слову, на территории парка есть аттракционы для детей, фуд-корты и аренда велосипедов для удобства. Устройте прогулку местностью на один день и запланируйте фотосессию!

Добропарк
Добропарк
Фото: Facebook/Добропарк

Петунии в Добропарке
Петунии в Добропарке
Фото: facebook.com

Как далеко от Киева? В 50 км.

Следующий – Ржищев!

Как насчет затопленной Спасо-Преображенской церкви в Ржищеве? Чтобы до нее добраться, нужно заказать водное такси (лодку), которое предлагают местные по бюджетным ценам на пляже. Церковь является памятником архитектуры XIX века, которая расположена в 200 метрах от берега. Сюда съезжаются со всей Украины, так как зрелище стоит того, особенно с высоты птичьего полета.

Затопленная церковь возле Ржищева
Затопленная церковь возле Ржищева
Фото: vsviti

Как далеко от Киева? В 84 км.

И к лакшерным Новым Петровцам!

Посетите также бывшую резиденцию "Межигорье" Виктора Януковича в Новых Петровцах. Ее площадь – 140 кв. км, поэтому любой найдет, чем здесь заняться. Как насчет посещения музея ретро-авто, или кинологического центра "Антеус"? Здесь также можете устроить пикник, фотосессию, арендовать велосипеды или самокаты, чтобы рассмотреть территорию. Есть здесь и рестораны и кафе, которых здесь немало, поэтому устройте особый ужин на Троицу.

Фото: Сегодня

Как далеко от Киева? В 25 км.

На завершение место силы – Витачов

Локация must visit – городище в Витачове! Ибо отсюда открывается невероятный вид на Днепр, сами посмотрите. Сюда приезжают, чтобы перезагрузиться и устроить барбекю, потому что здесь есть столики, что удобно для ланчей. И не без особой атмосферы, которая влечет кинематографистов, здесь сняли не один фильм. Предлагаем и вам воочию увидеть лучший закат, перезагрузиться и насладиться атмосферой.

Вид на Днепр в селе Витачов
Вид на Днепр в селе Витачов
Фото: Сегодня

Городище, деревня Витачов
Городище, деревня Витачов
Фото: Сегодня

Как далеко от Киева? В 66 км.

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