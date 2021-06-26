Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

5 идей для пикника как в Pinterest

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
26 июня, 20:06
Копировать ссылку
На лавандовом поле с бокалом розе, на пляже с романтической атмосферой, и даже в городском парке. А можно и на даче, еще и с домашним кинотеатром!
Идеи пикников как в Pinterest
Идеи пикников как в Pinterest / Фото: Pinterest

Как насчет эстетического пикника как с ленты Pinterest? Мы расскажем о 5 идеях, которые вы захотите реализовать в эти выходные. А еще поделимся локациями, где можно провести пикник в Киеве и по Украине. Вы захотите воплотить в реальность хотя бы одну, ведь выходные до понедельника. Проверим? А любителям посещать туристические места на машине рекомендуем посмотреть авто-гайд от Life Сегодня.

Начнем с лавандового поля!

Пикник на лавандовом поле – это выбор эстетов! Достаточно лишь взять плед, бутылку розе и красивые бокалы. И, конечно, не без легкой закуски и выпечки. Но куда же без круассанов или багета на фото? Дополните пикник корзиной, в которой можно принести продукты или фонариками.

Инстаграмный пикник на лавандовом поле
Инстаграмный пикник на лавандовом поле / Фото: Pinterest

Инстаграмный пикник на лавандовом поле
Инстаграмный пикник на лавандовом поле / Фото: Pinterest

Где искать лавандовое поле? В парке "Порадів", что в с. Порадовка Киевской области. Там сезон лаванды будет длиться с 30 июня до 28 июля. Словом, среди 35 тысяч кустов лаванды вы найдете место для пикника и сделаете не одно фото.

Как насчет пляжа?

Летом пляж – это место встречи и купания, но и пикник никто не отменял. Правда? Но лучше приходите после обеда, когда будет прохладнее, чтобы встретить закат. Для такого пикника достаточно бутылки любимой выпивки, фруктов и хорошего настроения. И доставки пиццы!

Инстаграмный пикник на пляже
Инстаграмный пикник на пляже / Фото: Pinterest

Инстаграмный пикник на пляже
Инстаграмный пикник на пляже / Фото: Pinterest

Где искать пляж для пикника? Если вы любите шумные локации и не выезжать далеко от центра Киева – идите на пляж Труханового острова. А для ценителей тишины и покоя – село Лютеж в 32 км от столицы, где пляж Киевского моря безлюден. Удачный для пикника также Ланжерон в городе Одесса.

И не без городского парка ...

Пикник в парке подойдет тем, кто не хочет уезжать из города из-за нехватки времени! И любит отдыхать в тени, а не на солнце. Пикник в парке не менее атмосферный, чем на пляже. Сами посмотрите. Устройте максимальный релакс и закажите пиццу или иное блюдо, которое любите. И дополните трапезу выпивкой. Как насчет сидра, просекко или апельсинового фреша со льдом?

Инстаграмный пикник в парке
Инстаграмный пикник в парке / Фото: Pinterest

Инстаграмный пикник в парке
Инстаграмный пикник в парке / Фото: Pinterest

Где искать парк для пикника? Подойдет Голосеевский и парк Партизанской славы.

Еще одна беспроигрышная идея – сад гамаков!

Парк парком, но саду гамаков тоже место в списке пикников как с Pinterest. Включайте фантазию, когда будете планировать трапезу в саду. Берите с собой фонарики, свечи, подушки, мини-столик и красивую посуду, которая дополнит "картинку". Словом, в Pinterest сотни идей для вдохновения. Такой пикник подойдет, чтобы отпраздновать день рождения, романтический ужин или признание в любви.

Романтический пикник
Романтический пикник / Фото: Pinterest

Романтический пикник
Романтический пикник / Фото: Pinterest

Где искать сад гамаков для пикника? На ВДНХ, недалеко от метро "Выставочный центр и "Ипподром ".

И в завершение – дача! Почему нет?

Идея для тех, кто собирался на дачу в этот уик-энд – устройте там атмосферный пикник с друзьями! Плюс в том, что вам не нужно продумывать, что брать с собой, ведь все необходимое будет под рукой. Главное – составить список продуктов и купить все в магазине для пикника.

Пикник на даче
Пикник на даче / Фото: Pinterest

Пикник на даче
Пикник на даче / Фото: Pinterest

Локацию отдыха украсьте фонариками, включите музыку, можете и стол вынести для вашего удобства. На даче удастся сделать домашнюю атмосферу, которой в парке не быть из-за присутствия посторонних людей. И даже домашний кинотеатр. Согласитесь, что выглядит – вау!

Где искать дачу – вы и сами знаете! Но если у вас ее нет, отправляйтесь на ТОП-локации с красивой природой в столице. О них мы рассказали в предыдущей статье.

Рекомендуем также ознакомиться с особенностями отпуска и ценами туров в 2021 году, если планируете отдых вне Киева.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 июня
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
10
дней
02
часов
02
минут
49
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Лайфхак дня
Как быстро и компактно собрать чемодан в отпуск
Хакнуть
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять