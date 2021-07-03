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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Must visit: 6 легендарных фестивалей, которые пройдут этим летом

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
3 июля, 12:37
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Один из них с собственным "городом" и паспортами для участников, атмосфера второго перенесет мыслями в Африку, а на другом гости мероприятия не употребляют алкоголь и гордятся этим
Какие фестивали посетить летом в Украине
Какие фестивали посетить летом в Украине

В теплый сезон, кроме пляжей и автопутешествий по Украине, фестивали также остаются в ТОПе списка планов на лето! Согласны? Мы расскажем о музыкальных мероприятиях, которые рекомендуем посетить. Конечно, если от одной мысли о необычной атмосфере и прослушивания любимых музыкантов вживую у вас мурашки по телу!

Atlas Weekend в Киеве

Фестиваль, который вы не можете пропустить – Atlas Weekend. Он пройдет в формате Friend Editions! А легендарным действо стало из-за своих лайнапов с зарубежными звездами. Но из-за пандемии на нынешнем мероприятии будут выступать артисты украинской и СНГ сцены. Одни из которых – Верка Сердючка, группа Go_A, Валерий Меладзе и другие. Гостей фестиваля ждут также DJ-сеты.

/ Фото: Atlas Weekend

Когда: с 5 по 11 июля.

Цена билета: 5 и 6 июля – бесплатный вход по предварительной регистрации. С 7 июля по 11 – от 1100 гривен.

Где: Киев, на ВДНХ – недалеко от метро "Выставочный центр" и "Ипподром".

White Nights Festival. Africa в Киеве

Не пропустите фестиваль "Белые ночи", который состоится во второй раз этим летом. Гостей ждет 6 сцен, из которых будут звучать более 22-х направлений электронной музыки и выступят 110 артистов. Дополнят атмосферу 100 тонн тематических декораций с элементами африканской культуры. К слову, Африка – это ключевая "тема" феста, в начале июня акцент был на Тулуме.

Фестиваль "Белые ночи" в Киеве
Фестиваль "Белые ночи" в Киеве / Фото: whitenights.com.ua

Когда: 13-15 августа.

Цена билета: от 799-2300 гривен.

Где: в Киеве на платформе "Арт-завод" на ул. Беломорской, 1.

Brave! Factory в Киеве

И фестиваль свободной музыки и искусства посетите. На Brave! Factory соберется творческое комьюнити, которое любит электронные DJ-сеты. Место проведения фестиваля пока неизвестно, но последнее мероприятие в 2019 проходило на заводе "Метробуд" в Киеве.

Фестиваль Brave! Factory
Фестиваль Brave! Factory / Фото: Facebook: Brave! Factory

Когда: 21-22 августа.

Цена билета: 1800 гривен.

"Файне місто" в Тернополе

Как насчет фестиваля, который с 2013 дает возможность украинцам и гостям страны попасть в параллельную реальность? Именно так организаторы позиционируют "Файне місто".

"Это не просто музыкальный фестиваль, это город в параллельной реальности, в который раз в год можно войти через магический портал", – пишут организаторы.

Фестиваль
Фестиваль "Файне місто" в Тернополе / Фото: Instagram: fainemistofest

Участники при входе в "город" получают паспорт "файного человека", где существуют микрорайоны со своими сценами, органы местного самоуправления, архитектура, религия и законы. А всю атмосферу дополняет музыка. К слову, одни из участников – группа "ТНМК", "Друга ріка" и "Один в каноє". Почему бы вам не посетить город, который существует ежегодно лишь несколько дней, а потом исчезает?

Когда: 28 июля – 2 августа.

Цена билета: 1400 гривен.

Где: м. Тернополь на Тернопольском ипподроме.

Zaxidfest во Львовской области

Рок-фестиваль Zaxidfest также под прицелом у меломанов! Его оставили на десерт и запланировали на конец лета. Среди хедлайнеров THE HARDKISS, "Океан Эльзи", "Даха Браха", "Один в каноє", Ляпис-98 и другие исполнители. Кроме музыки вживую, участники могут переночевать в палаточном городке и насладиться природой. Потому фестиваль пройдет на территории комплекса под Львовом.

Фестиваль Zaxidfest
Фестиваль Zaxidfest / Фото: Instagram: zaxidfest_official

Когда: с 27 по 29 августа

Цена билета: от 600 гривен.

где: в селе Родатычи Львовской области.

"Бандерштат" в Луцке

Предлагаем фестиваль украинского духа посетить -"Бандерштат"! Билеты на него бюджетней, но действо не менее драйвовое и атмосферное. Это семейное мероприятие, а еще здесь пропагандируют здоровый образ жизни, поэтому гости не употребляют спиртное. Да, такое бывает! А идея фестиваля – это творить украинскую историю, но не забывать о написанной.

Фестиваль "Бандерштат"
Фестиваль "Бандерштат" / Фото: bandershtat.org.ua

Когда: 6-8 августа

Цена билета: от 300 гривен.

Где: в селе Рованцы Луцкого района.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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"Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело"

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