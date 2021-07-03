Must visit: 6 легендарных фестивалей, которые пройдут этим летом

В теплый сезон, кроме пляжей и автопутешествий по Украине, фестивали также остаются в ТОПе списка планов на лето! Согласны? Мы расскажем о музыкальных мероприятиях, которые рекомендуем посетить. Конечно, если от одной мысли о необычной атмосфере и прослушивания любимых музыкантов вживую у вас мурашки по телу!
Atlas Weekend в Киеве
Фестиваль, который вы не можете пропустить – Atlas Weekend. Он пройдет в формате Friend Editions! А легендарным действо стало из-за своих лайнапов с зарубежными звездами. Но из-за пандемии на нынешнем мероприятии будут выступать артисты украинской и СНГ сцены. Одни из которых – Верка Сердючка, группа Go_A, Валерий Меладзе и другие. Гостей фестиваля ждут также DJ-сеты.
Когда: с 5 по 11 июля.
Цена билета: 5 и 6 июля – бесплатный вход по предварительной регистрации. С 7 июля по 11 – от 1100 гривен.
Где: Киев, на ВДНХ – недалеко от метро "Выставочный центр" и "Ипподром".
White Nights Festival. Africa в Киеве
Не пропустите фестиваль "Белые ночи", который состоится во второй раз этим летом. Гостей ждет 6 сцен, из которых будут звучать более 22-х направлений электронной музыки и выступят 110 артистов. Дополнят атмосферу 100 тонн тематических декораций с элементами африканской культуры. К слову, Африка – это ключевая "тема" феста, в начале июня акцент был на Тулуме.
Когда: 13-15 августа.
Цена билета: от 799-2300 гривен.
Где: в Киеве на платформе "Арт-завод" на ул. Беломорской, 1.
Brave! Factory в Киеве
И фестиваль свободной музыки и искусства посетите. На Brave! Factory соберется творческое комьюнити, которое любит электронные DJ-сеты. Место проведения фестиваля пока неизвестно, но последнее мероприятие в 2019 проходило на заводе "Метробуд" в Киеве.
Когда: 21-22 августа.
Цена билета: 1800 гривен.
"Файне місто" в Тернополе
Как насчет фестиваля, который с 2013 дает возможность украинцам и гостям страны попасть в параллельную реальность? Именно так организаторы позиционируют "Файне місто".
"Это не просто музыкальный фестиваль, это город в параллельной реальности, в который раз в год можно войти через магический портал", – пишут организаторы.
Участники при входе в "город" получают паспорт "файного человека", где существуют микрорайоны со своими сценами, органы местного самоуправления, архитектура, религия и законы. А всю атмосферу дополняет музыка. К слову, одни из участников – группа "ТНМК", "Друга ріка" и "Один в каноє". Почему бы вам не посетить город, который существует ежегодно лишь несколько дней, а потом исчезает?
Когда: 28 июля – 2 августа.
Цена билета: 1400 гривен.
Где: м. Тернополь на Тернопольском ипподроме.
Zaxidfest во Львовской области
Рок-фестиваль Zaxidfest также под прицелом у меломанов! Его оставили на десерт и запланировали на конец лета. Среди хедлайнеров THE HARDKISS, "Океан Эльзи", "Даха Браха", "Один в каноє", Ляпис-98 и другие исполнители. Кроме музыки вживую, участники могут переночевать в палаточном городке и насладиться природой. Потому фестиваль пройдет на территории комплекса под Львовом.
Когда: с 27 по 29 августа
Цена билета: от 600 гривен.
где: в селе Родатычи Львовской области.
"Бандерштат" в Луцке
Предлагаем фестиваль украинского духа посетить -"Бандерштат"! Билеты на него бюджетней, но действо не менее драйвовое и атмосферное. Это семейное мероприятие, а еще здесь пропагандируют здоровый образ жизни, поэтому гости не употребляют спиртное. Да, такое бывает! А идея фестиваля – это творить украинскую историю, но не забывать о написанной.
Когда: 6-8 августа
Цена билета: от 300 гривен.
Где: в селе Рованцы Луцкого района.
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