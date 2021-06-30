Куда пойти в Одессе на пляж, чтобы бюджетно и красиво

Перечень пляжей поможет вам спланировать отпуск на Черном море и отдохнуть вдоволь, учитывая плюсы и минусы указанных локаций

Одесса в этом году популярна среди украинских туристов не менее Египта и Турции. Кроме культурной и ночной жизни, путешественников, конечно же, ждет море и пляжи, которых в городе на любой вкус. Мы собрали в одной статье лучшие побережья Черного моря для отдыха. Потому загар, купание и фото на закате никто не отменял! А чтобы лето было интересное – посмотрите календарь лайфхаков от Life Сегодня.

Пляж "Отрада"

Пляж "Отрада" / Фото: instagram.com/serge_os/

"Отрада" – чистый пляж с мягким белым песком. Он универсален и подходит для отдыха как семьям с детьми, так и молодежи. Вход на пляж бесплатный, а за деньги можно арендовать шезлонг. Из развлечений – детские горки, прокат лодок, катамаранов и скутеров. Рядом находится "Трасса здоровья", также здесь много кафе и ресторанов.

Хотя пляж и расположен в центральной части города, здесь мало отдыхающих. К "Отраде" можно спуститься пешком, или на единственной в городе канатной дороге. Ею рекомендуем покататься вечером, чтобы понаблюдать за волшебным закатом.

Пляж "Аркадия"

Бархатный сезон-2020 в Одессе / Фото: Depositphotos

"Аркадия" – самый популярный одесский пляж среди гостей города, поэтому тихого уголка здесь не найти! На набережной много атмосферных кафе и ресторанов. Неподалеку пляжа работает парк аттракционов для детей и взрослых, и не без локаций для фото. У входа в "Аркадию" растут пальмы, поэтому сначала вам может показаться, что вы не в Украине, а на зарубежном курорте.

Большинство территории пляжа занято платными шезлонгами и бунгало. Поэтому для всех, кто хочет лечь на песок – мест не хватает! Но выход есть – приходите утром, чтобы забронировать свое пространство под открытым небом для загара или же берите в аренду шезлонги, если планируют небюджетный отдых.

Пляж "Ланжерон"

Бархатный сезон в Одессе / Фото: instagram.com/level_beach

"Ланжерон" – это старейший пляж Одессы, который находится в 15 минутах ходьбы от центра города. Здесь много развлечений: дельфинарий, рестораны и кафе, платные пляжи с бассейнами. Территория большая, а глубина моря больше, чем на других побережьях города. Учтите это, если планируете отдых с детьми! Но присутствует минус – здесь всегда людно, особенно в летний сезон, поэтому спокойно вы не позагораете. И не без плюсов – вход сюда бесплатный.

Пляж "Дельфин"

Пляж "Дельфин" / Фото: aquaparkodessa.com.ua

Посетите и пляж "Дельфин", который находится на Французском бульваре! Белый песок и большая территория вас удивят, даже в час пик там реально найти место. А еще студенты здесь частые гости, потому что неподалеку находятся университеты. На территории также обустроена инфраструктура для людей с ограниченными возможностями и пологий вход в море, который комфортен для детей. Вход на пляж бесплатный, но за услугу аренды шезлонга нужно доплатить.

Пляж "Лузановка"

Если вас не беспокоит наплыв людей, а наоборот, их компания подбадривает, то вам на один из крупнейших пляжей Одессы – "Лузановка". К слову, его протяженность ориентировочно 1,4 км. Если сравнить с "Ланжероном" и "Аркадией", то тут бюджетнее цены на ланчи в кафе и шезлонги.

Пляж "Лузановка" / Фото: Tripadvisor

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