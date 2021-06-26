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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Где остановиться в Одессе: 5 самых дешевых хостелов на Booking

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
26 июня, 09:25
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Цены начинаются от 120 гривен за одну ночь! Это за проживание не в премиальном номере и без дополнительных услуг. Но в хостеле, у которого есть положительные отзывы
Бюджетные хостелы в Одессе
Бюджетные хостелы в Одессе

Отдых в Одессе – мейнстрим, который часто стоит столько же, как отпуск в Турции или Египте. Мы нашли 5 самых дешевых хостелов на Booking, которые пригодятся, если вы планируете экономрелакс на Черном море. Конечно, это не лакшери номера с балконом и персональным обслуживанием, но они впишутся в самый скромный бюджет. Воспользуйтесь еще календарем лайфхаков от Life Сегодня для веселого лета!

Хостел "Пальма" – 120 гривен в сутки

Начнем с самого дешевого хостела "Пальма"! К сожалению, пальмы здесь только в названии, на территории их нет. И цена за сутки на одного – 120 гривен. За эти средства предлагают остановиться в номере, похожем на комнату в общежитии, где у вас будет собственная кровать. Словом, за такие деньги вспомните студенчество. И здесь могут заселиться только взрослые, но не семьи с детьми. Плюс хостела – первая береговая линия, на которой он находится, и собственный пляж.

Хостел "Пальма"
Хостел "Пальма" / Фото: booking.com

Размещение : до Одесского морского порта от хостела – 10 км, Одесский театр оперы и балета и памятник герцогу де Ришелье размещены в 11 км, а расстояние до международного аэропорта "Одесса" составляет 16 км.

Оценка на Booking: 7,6. Где из семи категорий высший балл поставили за расположение.

Хостел "Кровать на Дерибасовской" – 145 гривен в сутки

Как насчет хостела в центре Одессы? В "Кровати на Дерибасовской" гостям предлагают остановиться в номерах с двухъярусными кроватями. И жить там может до 10 человек. К вашим услугам также ресторан, общее лобби и бесплатный Wi-Fi на территории хостела. Сюда заселяются активные туристы, которые больше времени проводят в прогулках по городу, изучая его гастрокультуру, и приходят только переночевать.

Хостел "Кровать на Дерибасовской"
Хостел "Кровать на Дерибасовской" / Фото: booking.com

Размещение : хостел расположен в 2,4 км от пляжа Ланжерон и в 1,1 км от Одесского театра оперы и балета.

Оценка на Booking: 7,2. Где из семи категорий высший балл поставили за расположение.

Хостел "Адмирал" – 150 гривен в сутки

Подумайте и об "Адмирале", который расположен в Приморском районе Одессы. К сожалению, море из окна комнаты вы не увидите, но расположение идеальное для туризма. Гостям предлагают номера на 6 или 8 человек. Стоимость проживания – 150 гривен в сутки. И, согласитесь, что те условия, которые вы видите, полностью соответствуют прайсу.

Хостел "Адмирал"
Хостел "Адмирал" / Фото: booking.com

Размещение : хостел расположен в 2,5 км от пляжа Ланжерон, в 800 метрах от Одесского театра оперы и балета и в 1,1 км от Одесского археологического музея. Расстояние до морского порта Одессы составляет 2,6 км, а до Одесских катакомб – 15 км.

Оценка на Booking: 7,1. Где из семи категорий высший балл поставили за расположение.

Logovo Hostel – 150 гривен в сутки

В хостеле Logovo тот же уровень цен, что и в предыдущем. Посетителям предлагают спать на двухъярусных кроватях, как в общежитии, в номере смешанного типа. То есть, в этих номерах могут жить женщины и мужчины. Все комнаты хостела оснащены телевизорами с плоским экраном и кабельными ТВ. Есть еще кондиционер и письменный стол – именно так выглядят бонусы бюджетных гостиниц.

Условия в Logovo Hostel
Условия в Logovo Hostel / Фото: booking.com

Размещение : хостел расположен примерно в 2,4 км от пляжа Лузановка, от Одесского морского порта – 6 км, а от Одесского театра оперы и балета – 7 км. До международного аэропорта "Одесса" 13 км.

Оценка на Booking: 8,4. Где из семи категорий высший балл поставили за соотношение цены и качества.

Хостел DOM – 150 гривен в сутки

Как вам хостел в Приморском районе Одессы, где вы будете чувствовать себя как дома? В DOM предлагают гостям переночевать в 8-местных номерах, которые напоминают детские комнаты. Согласитесь, что цвета приятные и успокаивающие. К услугам посетителей также общая кухня, лаунж и бесплатный Wi-Fi.

Условия в хостеле DOM
Условия в хостеле DOM / Фото: booking.com

Размещение: хостел расположен в 2,2 км от пляжа Ланжерон, в 700 метрах от Одесского театра оперы и балета и менее чем в 1 км от Одесского археологического музея.

Оценка на Booking: 8,3. Где из семи категорий высший балл поставили за расположение.

И в завершение ...

Вы перешли на статью! Это означает одно из двух: вы или планируете отпуск в Одессе, или же он начинается через несколько дней. Чтобы отдых прошел без казусов, просмотрите статьи от Life Сегодня с туристическими рекомендациями:

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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