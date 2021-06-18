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Подальше от суеты: 5 комплексов для релакса неподалеку от Киева

Сегодня, 08:30

Как насчет отдыха в доме на воде, сосновом лесу со свежим воздухом или в компании лошадей на которых можно поездить верхом?

5 комплексов для отдыха под Киевом
5 комплексов для отдыха под Киевом

Горожанам в столице все труднее абстрагироваться от работы и шума мегаполиса на выходных. Даже любимые заведения и ивенты не помогают. Но загородные комплексы – это то, что нужно. Там не только спа, но и невероятная природа и тишина. Мы расскажем о пяти релакс-локациях, которые рекомендуем! И, кстати, впереди дополнительные выходные по случаю Троицы (20 июня) и Дня Конституции Украины (28 июня). Проведите их в новом месте с бокалом просекко! И прочитайте лайфхаки для классного лета, которыми мы поделились в календаре.

Selfish Club

Начнем с комплекса Selfish Club, где гостям предлагают жить в домиках, расположенных на воде. Все для того, чтобы посетители почувствовали коннект с природой, которого не хватает в Киеве. Здесь предлагают в аренду дом на воде с сауной (или без), подводный номер и частную резиденцию. Представляете? На территории можно порыбачить, протестировать банные услуги, взять в аренду транспортные средства или позагорать и поплавать в бассейне.

Дома на воде в Selfish Club
Дома на воде в Selfish Club
Фото: Instagram: Selfish Club

Что по ценам? Аренда дома на воде стартует от 280 евро.

Где найти? В селе Кийлов.

Shelest

"Место, чтобы сделать паузу перед тем, как покорять мир", – так позиционируют комплекс на официальном сайте. Если вам нужно перезагрузиться от работы и найти вдохновение, то езжайте в Shelest. Здесь предлагают арендовать уютные коттеджи! На территории также есть ресторан и бассейн, поэтому необязательно ехать с ночевкой. Например, вы можете почилиты полдня с коктейлем и позагорать. Как вам идея?

Аренда жилья в SHELEST
Аренда жилья в SHELEST
Фото: Instagram: shelest.hotel

Вид из окна в SHELEST
Вид из окна в SHELEST
Фото: Instagram: shelest.hotel

Что по ценам? За семейный коттедж нужно заплатить 11 500 гривен.

Где найти? В селе Лебедевка.

Equides Club

Как насчет парково-гостиничного комплекса Equides Club, где можно покататься на лошадях, которые есть его изюминкой? Но, кроме них найдете гольф, спа-центры и рестораны. Арендовать жилье можно в бунгало, стандартных или люкс-номерах локального отеля. Словом, отдых на Троицу, или в другой день здесь удастся. Представьте: вы просыпаетесь, пьете кофе с невероятным пейзажем, а впереди еще катание на лошадях и гольф.

Загородный парково-гостиничный комплекс Equides Club
Загородный парково-гостиничный комплекс Equides Club
Фото: booking.com

Что по ценам? Аренда бунгало в сутки 2700 гривен.

Где найти? В селе Лесники.

"Трипольское солнце"

Если вы не любители конного спорта, то поезжайте в "Трипольское солнце". На территории семейного комплекса найдете: два ресторана, беседки, коттеджи и отель, где можно остановиться. И не без бани, она здесь тоже есть, но если вы всегда в работе, то и конференц-зал можете арендовать. Но, отдайте предпочтение в выходной все же отдыху.

Загородный клуб
Загородный клуб "Трипольский солнце"
Фото: Instagram: tripolskoe_solnce

Что по ценам? За семейный полулюкс заплатите 2800 гривен.

Где найти? В cеле Подгорцы.

Grand Admiral Resort & Spa

Завершим подборку 5-ти звездным клубом Grand Admiral Resort & Spa, который находится в сосновом лесу! Он подойдет не только для семейного спокойного отдыха, но и веселого в компании друзей. На территории найдете 97 гостиничных номеров, Wellness & SPA зоны, теннисные корты и другие спортивные площадки, открытые бассейны и многое другое.

Территория Grand Admiral Resort & SPA
Территория Grand Admiral Resort & SPA
Фото: Facebook: Grand Admiral Resort & SPA.

Что по ценам? Стандартный номер на двоих 3700 гривен, а делюкс-спа 10 650 гривен.

Где найти? В городе Ирпень.

Словом, релакс-комплексы возле Киева – это не про бюджетность. Но, согласитесь, что увиденные условия конкурируют с отдыхом в Европе. И за комфорт, новые эмоции и обслуживание на высоком уровне нужно платить

Рекомендуем также ознакомиться с особенностями отпуска и ценами туров в 2021 году:

Недавно мы рассказали о ТОП-10 локациях возле Киева, которые рекомендуем посетить.

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