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Как приготовить коктейли на основе пива – 5 пошаговых легких рецептов

Сегодня, 20:30

Вы начнете пить напиток не только "чистым", но и с примесями

Большинство людей пьют пиво в заведениях в классическом формате. И даже не догадываются, что напиток служит основой для вкусных коктейлей, которые можно приготовить дома. Пиво – это не только бюджетный вариант для оригинальных коктейлей, но и вкусное дополнение рецепта. А недавно мы еще и рассказали о любимом пиве Гарри Поттера. Но сейчас не о нем, а о легких рецептах коктейлей, которые можно приготовить дома. Сохраняйте подборку и удивите друзей на выходных!

"Змеиный укус"

Начнем с простого коктейля, который традиционный для Великобритании! Его рецептура замотивирует вас долго не думать, а бежать в магазин по сидр. Потому вангуем, что пиво в холодильнике у вас уже есть.

Ингредиенты

  1. 250 мл светлого пива;
  2. 280 мл сидра.

Способ приготовления

  1. Налейте в бокал охлажденный сидр и добавьте пиво;
  2. Полученный напиток смешайте;
  3. Пейте и наслаждайтесь коктейлем.

Вы можете использовать любое другое пиво вместо светлого. И если вы сладкоежка, то добавьте фруктовый сироп по вкусу.

Beermosa

Этот рецепт для любителей фруктовых нот в коктейлях и пива. Поскольку в рецептуру входит фреш грейпфрута, который делает коктейль с кислинкой.

Ингредиенты

  1. 180 мл пиво;
  2. 60 мл игристого вина (кава);
  3. 60 мл свежевыжатого грейпфрутового фреша.

Способ приготовления

  1. Добавьте в бокал холодное пиво, каву и сок;
  2. Смешайте и наслаждайтесь напитком.

"Колавайцен"

Вы удивитесь, но Coca-Cola можно смешивать не только с популярным виски или легендарным коньяком, а с пиво тоже. Сохраните простой немецкий рецепт и удивите своих друзей на вечеринке в субботу.

Ингредиенты

  1. 100 мл Coca-Cola (или Пепси)
  2. 200 мл пшеничного пива.

Способ приготовления

  1. Смешайте в шейкере холодную Coca-Cola и пиво;
  2. Перелейте в бокал и пейте.

"Арбузное пиво"

Еще один вариант рецепта удивит своим миксом. Эта пивная история содержит арбуз и ванильный сироп. Представили этот тандем на практике? Вангуем, данный рецепт коктейля с пивом будет мегапопулярными во время сезона арбузов. Потому что он легкий в приготовлении и освежающий. Рекомендуем попробовать.

Ингредиенты

  1. 3/4 стакана кубиков арбуза;
  2. 40 мл ванильного сиропа;
  3. 180 мл пшеничного пива.

Способ приготовления

  1. Сделайте мякоть из арбуза;
  2. Процедите мякоть от семян, чтобы остался только сок арбуза;
  3. Налейте ванильный сироп в холодный бокал и добавьте сок;
  4. В конце добавьте пиво и наслаждайтесь миксом.

Beergarita

Еще один коктейль, который идеально дополнит вечеринку теплого сезона – это Beergarita. Но можете начать его готовить прямо сейчас и натренировать свои барменские скиллы. Почему нет? Только не превышайте с дозой!

Ингредиенты

  1. 30 мл текилы;
  2. 30 мл грейпфрутового крема Tattersall;
  3. 150 мл сока лайма;
  4. 180 мл светлого пива.

Способ приготовления

  1. Соедините все ингредиенты в стакане со льдом.
  2. Сделайте украшение из соли на ободке бокала по желанию.

Недавно мы писали, можно ли смешивать алкоголь во время вечеринки и кто из звезд имеет собственный бренд текилы.

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