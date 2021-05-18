Как приготовить коктейли на основе пива – 5 пошаговых легких рецептов

Вы начнете пить напиток не только "чистым", но и с примесями

Большинство людей пьют пиво в заведениях в классическом формате. И даже не догадываются, что напиток служит основой для вкусных коктейлей, которые можно приготовить дома. Пиво – это не только бюджетный вариант для оригинальных коктейлей, но и вкусное дополнение рецепта. А недавно мы еще и рассказали о любимом пиве Гарри Поттера. Но сейчас не о нем, а о легких рецептах коктейлей, которые можно приготовить дома. Сохраняйте подборку и удивите друзей на выходных!

Начнем с простого коктейля, который традиционный для Великобритании! Его рецептура замотивирует вас долго не думать, а бежать в магазин по сидр. Потому вангуем, что пиво в холодильнике у вас уже есть.

Ингредиенты

250 мл светлого пива; 280 мл сидра.

Способ приготовления

Налейте в бокал охлажденный сидр и добавьте пиво; Полученный напиток смешайте; Пейте и наслаждайтесь коктейлем.

Вы можете использовать любое другое пиво вместо светлого. И если вы сладкоежка, то добавьте фруктовый сироп по вкусу.

Beermosa

Этот рецепт для любителей фруктовых нот в коктейлях и пива. Поскольку в рецептуру входит фреш грейпфрута, который делает коктейль с кислинкой.

Ингредиенты

180 мл пиво; 60 мл игристого вина (кава); 60 мл свежевыжатого грейпфрутового фреша.

Способ приготовления

Добавьте в бокал холодное пиво, каву и сок; Смешайте и наслаждайтесь напитком.

Вы удивитесь, но Coca-Cola можно смешивать не только с популярным виски или легендарным коньяком, а с пиво тоже. Сохраните простой немецкий рецепт и удивите своих друзей на вечеринке в субботу.

Ингредиенты

100 мл Coca-Cola (или Пепси) 200 мл пшеничного пива.

Способ приготовления

Смешайте в шейкере холодную Coca-Cola и пиво; Перелейте в бокал и пейте.

Еще один вариант рецепта удивит своим миксом. Эта пивная история содержит арбуз и ванильный сироп. Представили этот тандем на практике? Вангуем, данный рецепт коктейля с пивом будет мегапопулярными во время сезона арбузов. Потому что он легкий в приготовлении и освежающий. Рекомендуем попробовать.

Ингредиенты

3/4 стакана кубиков арбуза; 40 мл ванильного сиропа; 180 мл пшеничного пива.

Способ приготовления

Сделайте мякоть из арбуза; Процедите мякоть от семян, чтобы остался только сок арбуза; Налейте ванильный сироп в холодный бокал и добавьте сок; В конце добавьте пиво и наслаждайтесь миксом.

Beergarita

Еще один коктейль, который идеально дополнит вечеринку теплого сезона – это Beergarita. Но можете начать его готовить прямо сейчас и натренировать свои барменские скиллы. Почему нет? Только не превышайте с дозой!

Ингредиенты

30 мл текилы; 30 мл грейпфрутового крема Tattersall; 150 мл сока лайма; 180 мл светлого пива.

Способ приготовления

Соедините все ингредиенты в стакане со льдом. Сделайте украшение из соли на ободке бокала по желанию.

Недавно мы писали, можно ли смешивать алкоголь во время вечеринки и кто из звезд имеет собственный бренд текилы.

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