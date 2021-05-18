Как приготовить коктейли на основе пива – 5 пошаговых легких рецептов
Вы начнете пить напиток не только "чистым", но и с примесями
Большинство людей пьют пиво в заведениях в классическом формате. И даже не догадываются, что напиток служит основой для вкусных коктейлей, которые можно приготовить дома. Пиво – это не только бюджетный вариант для оригинальных коктейлей, но и вкусное дополнение рецепта. А недавно мы еще и рассказали о любимом пиве Гарри Поттера. Но сейчас не о нем, а о легких рецептах коктейлей, которые можно приготовить дома. Сохраняйте подборку и удивите друзей на выходных!
Начнем с простого коктейля, который традиционный для Великобритании! Его рецептура замотивирует вас долго не думать, а бежать в магазин по сидр. Потому вангуем, что пиво в холодильнике у вас уже есть.
Ингредиенты
- 250 мл светлого пива;
- 280 мл сидра.
Способ приготовления
- Налейте в бокал охлажденный сидр и добавьте пиво;
- Полученный напиток смешайте;
- Пейте и наслаждайтесь коктейлем.
Вы можете использовать любое другое пиво вместо светлого. И если вы сладкоежка, то добавьте фруктовый сироп по вкусу.
Этот рецепт для любителей фруктовых нот в коктейлях и пива. Поскольку в рецептуру входит фреш грейпфрута, который делает коктейль с кислинкой.
Ингредиенты
- 180 мл пиво;
- 60 мл игристого вина (кава);
- 60 мл свежевыжатого грейпфрутового фреша.
Способ приготовления
- Добавьте в бокал холодное пиво, каву и сок;
- Смешайте и наслаждайтесь напитком.
Вы удивитесь, но Coca-Cola можно смешивать не только с популярным виски или легендарным коньяком, а с пиво тоже. Сохраните простой немецкий рецепт и удивите своих друзей на вечеринке в субботу.
Ингредиенты
- 100 мл Coca-Cola (или Пепси)
- 200 мл пшеничного пива.
Способ приготовления
- Смешайте в шейкере холодную Coca-Cola и пиво;
- Перелейте в бокал и пейте.
Еще один вариант рецепта удивит своим миксом. Эта пивная история содержит арбуз и ванильный сироп. Представили этот тандем на практике? Вангуем, данный рецепт коктейля с пивом будет мегапопулярными во время сезона арбузов. Потому что он легкий в приготовлении и освежающий. Рекомендуем попробовать.
Ингредиенты
- 3/4 стакана кубиков арбуза;
- 40 мл ванильного сиропа;
- 180 мл пшеничного пива.
Способ приготовления
- Сделайте мякоть из арбуза;
- Процедите мякоть от семян, чтобы остался только сок арбуза;
- Налейте ванильный сироп в холодный бокал и добавьте сок;
- В конце добавьте пиво и наслаждайтесь миксом.
Еще один коктейль, который идеально дополнит вечеринку теплого сезона – это Beergarita. Но можете начать его готовить прямо сейчас и натренировать свои барменские скиллы. Почему нет? Только не превышайте с дозой!
Ингредиенты
- 30 мл текилы;
- 30 мл грейпфрутового крема Tattersall;
- 150 мл сока лайма;
- 180 мл светлого пива.
Способ приготовления
- Соедините все ингредиенты в стакане со льдом.
- Сделайте украшение из соли на ободке бокала по желанию.
Недавно мы писали, можно ли смешивать алкоголь во время вечеринки и кто из звезд имеет собственный бренд текилы.
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