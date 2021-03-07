Разрушаем мифы о похмелье: алкоголь можно смешивать, а пить пиво утром – нет (актуально к 8 Марта)

Медицинский эксперт дала рекомендации, как правильно пить

"Пить на голодный желудок – плохо, спасаться углем утром – норм, не смешивать алкоголь – тоже правильно" — уверены вы и не раз слышали подобные мифы. Но где скрывается правда и что здесь наглая ложь? Об этом мы рассказываем в статье, где медицинский эксперт с 9-летним опытом Виолетта Лейка расставила все точки над "і".

Виолетта Лийка – семейный врач с 9-летним опытом Фото: vz.kiev

Спойлер: после статьи вы начнете смешивать спиртное и научитесь безопасно пить.

Но прежде, не забудьте приобрети подарки к 8 Марта. Отличными идеями для тех, кто делает это в последний момент, мы поделились в нашем весеннем календаре подарков.

Порция угля перед вечеринкой убережет от похмелья

Нет. Его рекомендуют пить в момент отравления, но при большом количестве алкоголя в крови препарат не будет действовать. Всемирная организация здравоохранения говорит, что безопасной дозы алкоголя не существует. Поэтому нужно полагаться на собственный опыт (дозу), чтобы не перебрать. Но если вы уже выпили много – уголь не спасет. Не важно, приняли вы его до вечеринки или утром в похмелье.

Вывод: уголь спасает в момент отравления, а не до или после. Его стоит принимать тогда, когда ощутимый дискомфорт.

Смешивать алкоголь с разным градусом = ждать похмелья утром

Нет! Резкий переход с высокого градуса на малый – не аргумент, который автоматически вызывает похмелья. Корень зла здесь в количестве. Вы можете начать с джина, перейти к шампанскому и проснуться утром в норме. Но при условии, если минимизируете дозу. А если переберете, то без похмельного синдрома не обойтись.

Вывод: хватит "перебрасывать" всю вину на градусы. Смешивание разного алкоголя не вызывает похмельный синдром. Он возникает в результате слишком больших доз этилового спирта в крови.

Как правильно смешивать алкоголь Фото: Pinterest

Рассол – панацея от утреннего похмелья

Это не панацея! Но от него действительно становится легче, потому что это концентрированный солевой раствор. Он снимает симптоматику, но его действие кратковременно. Лучше отдавать предпочтение обычной воде в больших дозах.

Пиво и другой алкоголь в похмелье помогают "воскреснуть"

Нет! Это очень плохая идея под названием "Шаг к алкоголизму". Человек таким образом вообще не выходит из состояния опьянения, которое началось еще на вечеринке.

Вывод: избавиться от признаков похмельного синдрома с помощью пива невозможно. Его употребление наоборот продлит действие этилового спирта в крови.

Пьешь на голодный желудок – быстро пьянеешь

Да! Наступление состояния опьянения зависит от индивидуальных показателей: массы тела и количества выпитого алкоголя. Но все же человек, который на голодный желудок употребляет алкоголь, пьянеет быстрее, чем тот, кто после ужина.

Вывод: не пейте на голодный желудок, а употребляйте сбалансированную пищу до. И не переедайте, все должно быть в меру, как и с алкоголем.

Учимся пить алкоголь правильно Фото: Pinterest

Употребление лимона и сырого яйца облегчают похмельный синдром

Нет! А если выпить сырое яйцо, то вообще можно заработать сальмонеллез. А что касается лимонов, то их можно использовать в качестве добавки к воде. Но они также не являются панацеей.

Микс антибиотиков и алкоголя вызывает побочные реакции

Если человек принимает любые медицинские средства и у него активная фаза лечения, то лучше отказаться от алкогольных напитков. Или ограничиться максимум 1 дозой, например 150 мл вина.

Для людей, у которых перманентный прием антибиотиков (например, лечение акне или розацеа), рекомендуется также отказаться от алкоголя. Он может не только снижать эффективность средств, но и вызвать побочные действия – тошноту, внешние аллергические реакции.

Напомним, ранее мы рассказали, что предпочитает пить королева Елизавета II. Также делились рецептами 5 коктейлей к 8 Марта с подругами.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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