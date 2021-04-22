Гид по коньяку: как правильно пить, выбирать в магазине и что важно знать

И почему украинским производителям запрещено называть напиток "коньяком"

Коньяк – крепкий напиток двойной дистилляции, который производят только во Франции в регионе "Коньяк". Уверены, вы его пробовали! Но соблюдали ли правила этикета? Правильно ли выбирали в магазине? Знаете ли вы факты, которые делают сам процесс употребления напитка более интересным? Об этом мы и расскажем в статье, чтобы вы распробовали "сложный коньяк", который трудно понять новичкам.

Кто создал коньяк

История коньяка началась в 16 веке, когда купцы из Голландии систематически приезжали за вином во Францию. Напиток портился из-за долгой транспортировки, поэтому производители продукции из французского города Коньяк начали перегонять его для длительного хранения. А голландцы, в свою очередь, добавили воды, чтобы разбавить, назвали напиток "бренди" ... И вкус им понравился!

Кстати, запомните это название – "бренди" – именно так на самом деле должны называться все "коньяки", изготовленные вне Франции. Но об этом позже!

Коньяк Фото: Pexels

Знаменательный также 1549, именно тогда в городе Коньяк появляется самый первый коньяк. Этот факт зафиксировал историк Андре Кастело, он сообщил о купце из Ла-Рошели, который изготовил четыре бочки с уникальным напитком.

А о двойной дистилляции, которая является особенностью коньяка, вспоминают уже в XVII веке. Ее изобрели местные торговцы. Именно тогда и рассекретили "чудодейственность" бочек, которые меняют аромат и вкус напитка.

Как и из чего делают коньяк

Коньяк делают на основе белого сброженного винограда, который перегоняют дважды. Первая дистилляция длится до десяти часов, а вторая – до 14 часов. Затем полученная жидкость настаивается в дубовых бочках как минимум два года. Такая выдержка и объясняет крепость напитка – от 40% до 55% оборотов. Деревья для коньячных бочек специально вырубают только в двух французских лесах – Тронсе и Лимузене. Представляете?

Виноград Фото: Pexels

Так, коньяк – это напиток с характером и своими традициями! Дистиллировать его можно только до 31 марта, используют исключительно "свежий" урожай винограда для вина.

Виноград для коньяка растет только на шести терруарах в таких местностях: Большая Шампань, Малая Шампань, Бордери, Тонкие Леса, Хорошие Леса и Обыкновенные Леса. И только напиток, изготовленный во Франции, имеет право официально называться "коньяком". Забудьте о кавказской и других интерпретациях. Если на бутылке написано "Сделано в Украине" – по закону, производитель не имеет права называть продукт "коньяком", исключительно "бренди". Но подделок десятки на рынке. В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС производители Украины с 2026 должны отказаться от использования названия "коньяк" и применять новое, или же оставить "бренди".

Для уникального напитка используют специальные французские сорта винограда, их три:

"уни блан";

"фоль бланш";

"коломбар".

Коньяк Фото: Pexels

У каждого сорта свой особый аромат. "Уни блан" (идеальный для знакомства с напитком) – это цветочные сочетания, "фоль бланш" – липа и немного фиалки, а "коломбар" – это о резкости (поймут истинные ценители).

Коньяк должен быть изготовлен, по меньшей мере, на 90% из этих сортов. Остальные 10% могут быть сорта "семийон", "селект", "мелье" и другие. Процесс изготовления этого напитка – это самая высокая степень перфекционизма!

Как выбрать коньяк

Ознакомьтесь с классификацией выдержки коньяка, поскольку от нее зависит вкус и аромат, который открывается после первого глотка, чтобы выбрать "именно тот". И, конечно, прайс тоже зависит от выдержки!

Заметьте, чем старше коньяк, тем он интереснее на вкус. Принято считать, что после 5 лет ощущается ярко выраженный "рост" вкуса.

Различают следующие виды коньяка по выдержке:

VS (Very Special) – самый бюджетный вариант для массового потребителя, который выдерживают в бочках два года. Он имеет фруктовый вкус и светло-соломенно-янтарный цвет.

VSOP (Very Superior Old Pale) – коньяк с выдержкой не менее четырех лет и с ощутимыми нотами дуба и специй. Популярный для коктейльных рецептов.

Коньяк Фото: Pexels

XO (Extra Old) – коньяк, который выдержан в бочках, по меньшей мере десять лет. В одном глотке вы почувствуете теплые специи, ирис, шоколад, орехи и сухофрукты. Да, Hennessy XO из этой "линейки"!

XXO (extra extra old) – коньяк, который выдерживают не менее 14 лет. Эта категория официально является старейшей в классификации.

Но последний вариант – это не максимум, потому что есть коньяки, которые "ожидают" в бочках десятки лет, их называют винтажными. Это элитный вариант! Во Франции говорят, что после 50 лет напиток максимально раскрывает свой аромат и вкус. И рекомендуют перелить смесь в стеклянную бутылку. Но такой "опытный" напиток, если сравнить с простеньким VS, не всем под силу. И мы не о прайсе, а о крепости.

Как пить коньяк

Коньяк не употребляют охлажденным, так низкая температура не раскроет вкуса, и рекомендуют пить "чистым". Подают при температуре 20-25° градусов для максимального удовольствия. В первые секунды следует нагреть бокал руками, чтобы напиток постепенно раскрыл свой аромат, а потом и пить можно.

Выбирают бокал "снифтер", или "тюльпан". И наливают не более 25 мл, если пить "чистым". Не превышайте дозу, потому что это не сидр, которого чем больше – тем лучше.

Пьют коньяк в качестве дижестива. Потому что это подходящее время – голод уже не чувствуется, можно не торопиться и смаковать напиток под сигару и разговоры. К слову, коньяк для спокойной атмосферы, клубные вечеринки – это не его история.

Питье коньяка Фото: Pexels

Практикуют употребление коньяка также и в качестве аперитива. Но если вы не любитель пить быстро и обожаете неспешно знакомиться с напитком, как французы, то выбирайте первый вариант. Во Франции любят пить коньяк по формуле "трех С":

Сafé – сначала крепкий кофе

Cognac – потом немного коньяка

Сigare – и в завершение сигара.

Словом, Мэттью Макконаги в курсе, что и демонстрирует на фото. Вы тоже попробуйте!

Мэттью Макконахи Фото: Pinterest

Эту формулу оценят преданные ценители напитка. Но тем, кто следит за этикетом и кому еще из фильмов запомнилось сочетание сигары и коньяка – тоже стоит попробовать.

Новички избирают не формулу "трех С", а добавки, такие как кока-кола или яблочный сок. Начните с этого и постепенно переходите к классике.

Если вы за коктейли для вечеринок, то коньяк идеально дополнит рецептуру популярной "Альбы" или "Коньячного Мартини". Или простых миксов, где в основе коньяк с добавлением имбирного эля, тоника, холодного чая или кока-колы.

Чем закусывают коньяк? Только не лимоном, потому что его кислотность блокирует вкус и аромат напитка. Выбирайте твердые сыры, оливки, мясные нарезки (курятина и телятина) или канапе с паштетом. Из фруктов подойдут орехи, яблоки, груши и персики. Если вы за сладкие добавки, берите черный шоколад. Или будьте французами, забыв о еде, употребляйте с кофе и сигарой.

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