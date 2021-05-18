Як приготувати коктейлі на основі пива – 5 покрокових легких рецептів
Ви почнете пити напій не лише "чистим", а й з домішками
Більшість людей п'ють пиво у закладах в класичному форматі. І, навіть, не здогадуються, що напій слугує основою для смачних коктейлів, які можна приготувати вдома. Пиво – це не лише бюджетний варіант для оригінальних коктейлів, а й смачне доповнення рецепту. А нещодавно ми ще й про улюблене пиво Гаррі Поттер розповіли. Але зараз не про нього, а про легкі рецепти коктелів, які можна приготувати вдома. Зберігайте добірку і здивуйте друзів на вихідних!
Розпочнемо з простого коктейлю, який традиційний для Великої Британії! Рецептура якого змотивує вас довго не думали, а бігти у магазин по сидр. Бо вангуємо, що пиво в холодильнику ви вже маєте.
Інгредієнти
- 250 мл світлого пива;
- 280 мл сидру.
Спосіб приготування
- Налийте у келих охолоджений сидр і додайте пиво;
- Отриманий напій змішайте;
- Пийте та насолоджуйтеся коктейлем.
Можете використати будь-яке інше пиво замість світлого. І якщо ви ласун, то додайте фруктовий сироп за смаком.
Цей рецепт для любителів фруктових нот у коктейлях і пива. Бо у рецептуру входить фреш грейпфруту, який робить коктейль з кислинкою.
Інгредієнти
- 180 мл пиво;
- 60 мл ігристої кави;
- 60 мл свіжовичавленого грейпфрутового фрешу.
Спосіб приготування
- Додайте у келих холодне пиво, каву і сік;
- Змішайте та насолоджуйтесь напоєм.
Ви здивуєтеся, але Coca-Cola можна змішувати не лише з популярним віскі чи легендарним коньяком, а з пиво також. Зберігайте простий німецький рецепт і здивуйте своїх друзів на вечірці у суботу.
Інгредієнти
- 100 мл Coca-Cola (або Пепсі);
- 200 мл пшеничного пива.
Спосіб приготування
- Змішайте в шейкері холодну Coca-Cola та пиво;
- Перелийте у бокал та пийте.
Черговий варіант рецепту здивує своїм поднанням. Ця пивна історія налічує кавун і ванільний сироп. Уявили цей мікс на практиці? Вангуєм, даний рецепт коктейлю з пивом буде мегапопулярним під час сезону кавунів. Бо він легкий у приготування та освіжаючий. Рекомендуємо спробувати.
Інгредієнти
- 3/4 склянки кубиків кавуна;
- 40 мл ванільного сиропу;
- 180 мл пшеничного пива.
Спосіб приготування
- Зробіть м’якоть з кавуна;
- Процідіть м’якоть від насіння, щоб залишився лише сік кавуна;
- Налийте ванільний сироп у холодний келих і додайте сік;
- В кінці додайте пиво та насолоджуйтеся міксом.
Ще один коктейль, який ідеально доповнить вечірку теплого сезона – це Beergarita. Але можете розпочали його готувати вже зараз і натренувати свої барменські скіли. Чому ні? Лише не перебільшіть з дозою!
Інгредієнти
- 30 мл текіли;
- 30 мл грейпфрутового крему Tattersall;
- 150 мл соку лайму;
- 180 мл світлого пива.
Спосіб приготування
- З’єднайте всі інгредієнти в склянці з льодом.
- Зробіть оздобу із солі на ободку келиха за бажанням.
Нещодавно ми писали, чи можна змішувати алкоголь під час вечірки і хто з зірок має власний бренд текіли.
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