Як приготувати коктейлі на основі пива – 5 покрокових легких рецептів

Ви почнете пити напій не лише "чистим", а й з домішками

Більшість людей п'ють пиво у закладах в класичному форматі. І, навіть, не здогадуються, що напій слугує основою для смачних коктейлів, які можна приготувати вдома. Пиво – це не лише бюджетний варіант для оригінальних коктейлів, а й смачне доповнення рецепту. А нещодавно ми ще й про улюблене пиво Гаррі Поттер розповіли. Але зараз не про нього, а про легкі рецепти коктелів, які можна приготувати вдома. Зберігайте добірку і здивуйте друзів на вихідних!

Розпочнемо з простого коктейлю, який традиційний для Великої Британії! Рецептура якого змотивує вас довго не думали, а бігти у магазин по сидр. Бо вангуємо, що пиво в холодильнику ви вже маєте.

Інгредієнти

250 мл світлого пива; 280 мл сидру.

Спосіб приготування

Налийте у келих охолоджений сидр і додайте пиво; Отриманий напій змішайте; Пийте та насолоджуйтеся коктейлем.

Можете використати будь-яке інше пиво замість світлого. І якщо ви ласун, то додайте фруктовий сироп за смаком.

Beermosa

Цей рецепт для любителів фруктових нот у коктейлях і пива. Бо у рецептуру входить фреш грейпфруту, який робить коктейль з кислинкою.

Інгредієнти

180 мл пиво; 60 мл ігристої кави; 60 мл свіжовичавленого грейпфрутового фрешу.

Спосіб приготування

Додайте у келих холодне пиво, каву і сік; Змішайте та насолоджуйтесь напоєм.

Ви здивуєтеся, але Coca-Cola можна змішувати не лише з популярним віскі чи легендарним коньяком, а з пиво також. Зберігайте простий німецький рецепт і здивуйте своїх друзів на вечірці у суботу.

Інгредієнти

100 мл Coca-Cola (або Пепсі); 200 мл пшеничного пива.

Спосіб приготування

Змішайте в шейкері холодну Coca-Cola та пиво; Перелийте у бокал та пийте.

Черговий варіант рецепту здивує своїм поднанням. Ця пивна історія налічує кавун і ванільний сироп. Уявили цей мікс на практиці? Вангуєм, даний рецепт коктейлю з пивом буде мегапопулярним під час сезону кавунів. Бо він легкий у приготування та освіжаючий. Рекомендуємо спробувати.

Інгредієнти

3/4 склянки кубиків кавуна; 40 мл ванільного сиропу; 180 мл пшеничного пива.

Спосіб приготування

Зробіть м’якоть з кавуна; Процідіть м’якоть від насіння, щоб залишився лише сік кавуна; Налийте ванільний сироп у холодний келих і додайте сік; В кінці додайте пиво та насолоджуйтеся міксом.

Beergarita

Ще один коктейль, який ідеально доповнить вечірку теплого сезона – це Beergarita. Але можете розпочали його готувати вже зараз і натренувати свої барменські скіли. Чому ні? Лише не перебільшіть з дозою!

Інгредієнти

30 мл текіли; 30 мл грейпфрутового крему Tattersall; 150 мл соку лайму; 180 мл світлого пива.

Спосіб приготування

З’єднайте всі інгредієнти в склянці з льодом. Зробіть оздобу із солі на ободку келиха за бажанням.

Нещодавно ми писали, чи можна змішувати алкоголь під час вечірки і хто з зірок має власний бренд текіли.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися